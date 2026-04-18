Международный турнир Bishkek Cup 2026 собрал 700 каратистов

- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке 14–15 марта состоялся международный турнир по шотокан каратэ-до Bishkek Cup 2026, собравший около 700 спортсменов из разных регионов.

Соревнования прошли в спортивном комплексе Gym-n-Roll. В турнире приняли участие как юные спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет, так и взрослые участники. Состязания проводились в личных и командных категориях, - сообщили организаторы мероприятия.

Помимо представителей различных регионов Кыргызстана, в турнире выступили команды из Казахстана, что подчеркнуло международный статус соревнований.

- Организаторами мероприятия выступили Департамент физической культуры и спорта мэрии Бишкека совместно с Федерацией шотокан каратэ-до города и Shotokan Karate-do International Federation Кыргызской Республики, - уточнили в судейском корпусе.

Турнир проводится уже четвертый год подряд и продолжает способствовать развитию любительского каратэ, а также популяризации спорта среди молодежи.


Теги:
каратэ, Кыргызстан
