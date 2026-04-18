Глава ГКНБ возглавил новую Ассоциацию ММА Кыргызстана

- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке 17 апреля прошло собрание представителей федераций смешанных единоборств, по итогам которого было принято решение о создании Ассоциации смешанных единоборств (ММА) Кыргызстана.

Основной целью новой структуры станет объединение всех федераций, формирование единой политики в сфере ММА, а также укрепление позиций страны на международной арене, - сообщили участники встречи.

Ассоциация будет заниматься координацией турниров, предотвращением конфликтов между организациями и развитием смешанных единоборств как внутри Кыргызстана, так и за его пределами.

- Согласно новым правилам, все турниры по ММА на территории страны теперь должны проходить согласование с государственным спортивным агентством и Ассоциацией, - подчеркнули в организации.

Президентом Ассоциации избран Жумгалбек Шабданбеков. Вице-президентами стали Руслан Кыдырмышев, Бабур Тольбаев, Абдирашид Жолчубаев и Ырыскелди Нарбаев. Генеральным секретарем назначен Эмиль Токтогонов, - представили новый руководящий состав на собрании.

Создание Ассоциации ММА рассматривается как важный шаг для системного развития этого вида спорта в Кыргызстане и повышения его международного статуса.


ГКНБ, смешанные бои, Кыргызстан
Сейчас читают
