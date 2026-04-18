Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.62 - 103.62

"Алга" рвется в лидеры: итоги первых матчей чемпионата КР по футболу

183  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги стартовал 7-й тур, в рамках которого состоялись два матча.

В Кара-Балте на стадионе "Манас" местный "Кыргызалтын" принимал бишкекскую "Алгу". Гости из столицы уверенно победили со счетом 3:0, причем все мячи были забиты еще в первом тайме. Дубль оформил Алексей Зинкович, еще один гол забил Кай Мерк, - зафиксировал протокол встречи.

Благодаря этому успеху "Алга" одержала четвертую победу в сезоне, набрала 14 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Кыргызалтын" же потерпел шестое поражение и остался в нижней части списка, - констатировали спортивные аналитики.

Во втором матче тура "Нефтчи" (Кочкор-Ата) встречался с "Азией Талас". Единственный гол на 86-й минуте после подачи с углового забил Ладо Одишвили.

- Этот мяч стал решающим в напряженном противостоянии, - отметили комментаторы матча.

"Азия Талас" также одержала четвертую победу в сезоне, набрала 13 очков и закрепилась в группе лидеров. "Нефтчи" потерпел пятое поражение и на данный момент занимает 10-е место, - подвели итоги в футбольной лиге.

Оставшиеся матчи 7-го тура Премьер-лиги пройдут 18 апреля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457885
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  