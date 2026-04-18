"Алга" рвется в лидеры: итоги первых матчей чемпионата КР по футболу

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги стартовал 7-й тур, в рамках которого состоялись два матча.

В Кара-Балте на стадионе "Манас" местный "Кыргызалтын" принимал бишкекскую "Алгу". Гости из столицы уверенно победили со счетом 3:0, причем все мячи были забиты еще в первом тайме. Дубль оформил Алексей Зинкович, еще один гол забил Кай Мерк, - зафиксировал протокол встречи.

Благодаря этому успеху "Алга" одержала четвертую победу в сезоне, набрала 14 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Кыргызалтын" же потерпел шестое поражение и остался в нижней части списка, - констатировали спортивные аналитики.

Во втором матче тура "Нефтчи" (Кочкор-Ата) встречался с "Азией Талас". Единственный гол на 86-й минуте после подачи с углового забил Ладо Одишвили.

- Этот мяч стал решающим в напряженном противостоянии, - отметили комментаторы матча.

"Азия Талас" также одержала четвертую победу в сезоне, набрала 13 очков и закрепилась в группе лидеров. "Нефтчи" потерпел пятое поражение и на данный момент занимает 10-е место, - подвели итоги в футбольной лиге.

Оставшиеся матчи 7-го тура Премьер-лиги пройдут 18 апреля.