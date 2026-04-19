Сирия поддержит Кыргызстан в выборах в Совбез ООН

На полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча спецпредставителя президента Кыргызстана Азамата Кадыралиева с президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шараа. В центре внимания сторон оказались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и гуманитарного взаимодействия, включая оказание помощи пострадавшему населению.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено продвижению кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на выборах, которые должны состояться в начале июня. Азамат Кадыралиев подчеркнул значимость солидарности арабского мира в этом вопросе. В ответ сирийский лидер выразил готовность поддержать инициативу Бишкека и пообещал направить официальное подтверждение этого решения по дипломатическим каналам.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимный интерес к углублению связей между Кыргызстаном и арабскими государствами. Было отмечено, что развитие партнерства планируется как в формате прямых межгосударственных контактов, так и в рамках международных организаций.