Кыргызстан запускает фотопроект по сохранению памяти о госпиталях ВОВ

Поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жеңиш" инициировало масштабную акцию по восстановлению исторической памяти о зданиях эвакуационных госпиталей, работавших на территории Киргизской ССР в годы Великой Отечественной войны.

Активисты отмечают, что сегодня визуальный архив этих объектов практически отсутствует: почти нет фотографий того времени, запечатлевших работу медицинских учреждений. Это при том, что в военные годы Кыргызстан фактически стал "страной госпиталей и детских домов".

Новая инициатива включает проведение фотомарафона и мотопробега под рабочим названием "Госпитали Киргизской ССР - линия фронта" с использованием хештега #ФотоэвакогоспиталяКиргизскаяССР. Участникам предлагается фиксировать здания, где ранее размещались госпитали, их современное состояние, мемориальные доски, а также отмечать геолокации этих объектов.

Если сами строения не сохранились, организаторы призывают фотографировать нынешний вид территории - школы, детские сады или другие объекты, находящиеся на месте исторических госпиталей.

Отдельное направление проекта посвящено поиску потомков врачей, медсестер и сотрудников эвакогоспиталей, а также сбору устных историй и семейных воспоминаний.

Организаторы напоминают о ярких исторических эпизодах. Например, о санатории "Иссык-Ата", где раненые солдаты верили в исцеляющую силу древнего изображения Будды (XVI век). К слову, поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жеңиш" несколько лет вело розыск захоронений в Иссык-Ате. О том, что высоко в горах хоронили умерших от ран бойцов, рассказала бывшая медсестра эвакогоспиталя. Позже мемориальная доска там была установлена на средства молодых предпринимателей.

Инициатива направлена на сохранение исторической памяти и создание единой цифровой карты госпиталей Кыргызстана военных лет, где каждый объект станет частью живой истории страны.