Погода
$ 87.45 - 87.79
€ 102.70 - 103.55

Кыргызстан запускает фотопроект по сохранению памяти о госпиталях ВОВ

292  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жеңиш" инициировало масштабную акцию по восстановлению исторической памяти о зданиях эвакуационных госпиталей, работавших на территории Киргизской ССР в годы Великой Отечественной войны.

Активисты отмечают, что сегодня визуальный архив этих объектов практически отсутствует: почти нет фотографий того времени, запечатлевших работу медицинских учреждений. Это при том, что в военные годы Кыргызстан фактически стал "страной госпиталей и детских домов".

Новая инициатива включает проведение фотомарафона и мотопробега под рабочим названием "Госпитали Киргизской ССР - линия фронта" с использованием хештега #ФотоэвакогоспиталяКиргизскаяССР. Участникам предлагается фиксировать здания, где ранее размещались госпитали, их современное состояние, мемориальные доски, а также отмечать геолокации этих объектов.

Если сами строения не сохранились, организаторы призывают фотографировать нынешний вид территории - школы, детские сады или другие объекты, находящиеся на месте исторических госпиталей.

Отдельное направление проекта посвящено поиску потомков врачей, медсестер и сотрудников эвакогоспиталей, а также сбору устных историй и семейных воспоминаний.

Организаторы напоминают о ярких исторических эпизодах. Например, о санатории "Иссык-Ата", где раненые солдаты верили в исцеляющую силу древнего изображения Будды (XVI век). К слову, поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жеңиш" несколько лет вело розыск захоронений в Иссык-Ате. О том, что высоко в горах хоронили умерших от ран бойцов, рассказала бывшая медсестра эвакогоспиталя. Позже мемориальная доска там была установлена на средства молодых предпринимателей.

Инициатива направлена на сохранение исторической памяти и создание единой цифровой карты госпиталей Кыргызстана военных лет, где каждый объект станет частью живой истории страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457894
Теги:
ВОВ, памятник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  