В Канте открылся центр медиации "Максат"

В городе Кант начал свою работу новый центр медиации "Максат", призванный помочь гражданам находить выход из конфликтных ситуаций без обращения в судебные инстанции. Появление такой площадки стало важным шагом в развитии института внесудебного урегулирования споров в Кыргызстане, что позволит существенно снизить нагрузку на судебную систему страны.

Деятельность центра ориентирована на разрешение самого широкого спектра разногласий: от семейных и трудовых до гражданских и хозяйственных споров. Ключевым преимуществом работы профессиональных медиаторов является не просто формальное завершение дела, а поиск взаимоприемлемого решения, которое позволяет сохранить деловые, соседские или семейные отношения между сторонами. Весь процесс переговоров проходит в строго конфиденциальной и нейтральной форме, опираясь на фундаментальные принципы медиации - добровольность и полное равноправие участников. В отличие от жесткого судебного вердикта, решение в центре "Максат" принимается только при согласии всех сторон, что делает его более гибким и жизнеспособным инструментом.

Специалисты подчеркивают, что развитие подобных центров особенно актуально для регионов, где часто возникают бытовые и имущественные конфликты. Медиация дает жителям возможность сэкономить время и ресурсы, избегая длительных и финансово затратных судебных тяжб, одновременно повышая общую правовую культуру населения.

Новый кабинет медиации удобно расположен в районе мэрии города Кант. Для получения консультаций и профессиональной помощи в разрешении споров жители могут обратиться по телефону: +996-705-782-316.

По данным Палаты медиаторов КР, в республике сейчас наблюдается этап активного роста этой сферы: идет процесс регистрации новых организаций и вступления специалистов в профессиональное сообщество. На сегодняшний день по всей стране уже официально функционируют 10 центров медиации, предлагая гражданам альтернативный и цивилизованный путь к примирению.