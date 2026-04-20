В Германии мужчина выиграл суд с помощью искусственного интеллекта

Житель Лейпцига создал прецедент в немецкой судебной практике, сумев доказать свою невиновность в деле о мошенничестве без участия профессионального юриста. Как сообщает Deutsche Welle, мужчина, обвиняемый в незаконном получении завышенных социальных пособий, доверил подготовку своей защиты чат-боту ChatGPT.

Процесс подготовки к суду напоминал полноценную консультацию: обвиняемый загружал в систему материалы дела и даже пересылал голосовые сообщения, а нейросеть в ответ задавала уточняющие вопросы для восполнения пробелов. Итогом этого взаимодействия стало объемное 18-страничное ходатайство. Несмотря на то что в рекомендациях искусственного интеллекта встречались фактические погрешности, грамотно выстроенная стратегия позволила подсудимому убедить суд в своей правоте.

Этот случай стал первым официально зафиксированным в Германии примером успешной самозащиты в суде при поддержке ИИ. Произошедшее спровоцировало бурную дискуссию в экспертном сообществе о будущем юриспруденции. Специалисты подчеркивают: хотя алгоритмы уже эффективно справляются с анализом данных и рутинным оформлением документов, они всё еще не способны полноценно заменить адвоката в сложных юридических коллизиях.

Тем не менее прецедент в Лейпциге наглядно демонстрирует, как высокие технологии могут демократизировать правовую систему, предоставляя шанс на качественную защиту людям, которые не могут позволить себе услуги дорогостоящих специалистов.