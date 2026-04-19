На Иссык-Куле впервые пройдет Чемпионат Кыргызстана по конному туризму

- Светлана Лаптева
Ипподром города Чолпон-Ата готовится принять историческое событие: 25 апреля 2026 года здесь стартует первый в летописи республики Чемпионат по конному туризму. Организацией масштабного турнира занимается Федерация спортивного туризма КР при содействии Дирекции по неолимпийским видам спорта.

Центральным событием программы станет прохождение "Длинной дистанции" третьего класса сложности. Это испытание призвано проверить атлетов на выносливость, навыки навигации в полевых условиях и умение работать в тандеме с животным. В борьбе за медали сойдутся сборные из разных регионов страны, при этом конкуренцию опытным всадникам составят юниоры (2009–2012 годов рождения).

Вопросы безопасности и этичного обращения с лошадьми вынесены организаторами на первый план. К соревнованиям допустят только животных старше 5 лет, успешно прошедших предварительный ветеринарный осмотр. Для самих спортсменов обязательным условием является наличие шлема и специализированной обуви. Из технического оснащения всадникам потребуются компас, секундомер и мобильный телефон, который будет опечатан судейской коллегией на время заезда.

Победители и призеры первенства будут отмечены медалями, дипломами и ценными подарками. Для тех участников, у которых нет возможности привезти своих скакунов, предусмотрен ограниченный резерв лошадей для аренды непосредственно на месте.

Ожидается, что проведение чемпионата даст мощный импульс популяризации конного спорта в Кыргызстане и повысит туристическую привлекательность Иссык-Кульской области. Заявки на участие принимаются до 22 апреля.


конный спорт, Иссык-Куль
Сейчас читают
