Погранслужба ФСБ получила право проверять гаджеты на въезде в Россию

Пограничная служба ФСБ России официально закрепила за своими сотрудниками право на досмотр электронных устройств граждан, пересекающих государственную границу. Как сообщает представительство Минтруда Таджикистана в РФ со ссылкой на обновленное законодательство, теперь пограничники могут на законных основаниях требовать разблокировки смартфонов, ноутбуков и планшетов. Основными причинами для таких проверок называются борьба с экстремизмом и предотвращение контрабанды.

Если раньше осмотр гаджетов носил преимущественно выборочный характер, то теперь процедура получила четкое правовое обоснование. В случае если гражданин откажется предоставить доступ к содержимому устройства, его действия будут квалифицированы как неповиновение законному распоряжению сотрудника органов ФСБ. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 7 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Таким образом, проверка цифровых данных стала регламентированной частью пограничного контроля с установленными санкциями за невыполнение требований.


