Российские учителя поддержали акцию по сохранению памятников Победы в КР

- Светлана Лаптева
В преддверии празднования Дня Победы участники проекта "Российский учитель за рубежом", работающие в Кыргызстане, присоединились к акции "Сохраним памятники Победы", организованной поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жеңиш".

В рамках инициативы педагоги провели субботник на братской могиле в городе Майлуу-Суу (бывший поселок им. Манаса). Участники отмечают: для них это не просто уборка территории, а возможность выразить благодарность тем, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо.

История этого захоронения - пример того, как легко может быть утрачена память и как важно её сохранять. Несколько лет назад поисковики целенаправленно разыскивали эту братскую могилу: в архивных документах она значилась, однако в самом городе о ней уже не помнили. В годы перестройки многие памятные места оказались заброшены - не стало исключением и это захоронение.

Благодаря усилиям поисковиков, в частности Виктора Малюженко и Виктора Шваба, а также представителей организации "Славянская диаспора", могила была обнаружена на территории гражданского кладбища. Ключевым доказательством стала небольшая старая фотография, сохранившаяся в школьном музее.

Опираясь на этот снимок и архивные данные, жители восстановили и фактически реконструировали обелиск. Позже, по просьбе поисковиков, к списку из пяти захороненных воинов добавили еще пятерых - тех, кто числился умершим в области, но чьи индивидуальные могилы были утрачены.

Сегодня это место вновь стало символом памяти и уважения. В общественной организации подчеркивают: важно не только восстанавливать утраченные захоронения, но и передавать знания о них следующим поколениям.

"Память без границ - это наш скромный вклад в великий праздник", - отмечают участники акции.


памятник, Россия, Кыргызстан, учителя
