В Чуйской области прошел патриотический субботник у памятника Панфилову

Дипломаты посольства России в Кыргызстане и члены их семей почтили память героев, приняв участие в субботнике у памятника Ивану Васильевичу Панфилову в селе Панфиловском. Организатором благоустроительной акции выступил коллектив Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ).

Масштабное мероприятие объединило более 200 человек. Плечом к плечу со студентами и сотрудниками вуза трудились представители местных органов власти Панфиловского района, участники движения "Волонтеры Победы", сотрудники инвестиционного фонда Central Asia Capital и военнослужащие министерств обороны России и Кыргызстана. К экологической инициативе также активно присоединились общественные деятели и местные жители, включая детей из близлежащих сел.

Совместными усилиями участники привели территорию в образцовый порядок: очистили сквер от листвы и мусора, скосили траву, провели обрезку деревьев, а также обновили лавочки и фонарные столбы. Особое внимание уделили самому монументу - специалисты екатеринбургской литейной мастерской "Дубровин" провели профессиональные работы по патинированию и нанесению на памятник защитного воскового покрытия.

После завершения основных работ военнослужащие воинской части №73809 Министерства обороны Кыргызстана угостили всех присутствующих традиционным обедом из полевой кухни. Подкрепившись, участники перешли к культурной части программы - патриотической акции "Вальс, песни и стихи Победы". В атмосфере единства студенты исполнили вальс, а над площадью прозвучали бессмертные фронтовые песни и стихи военных лет.

Важность сохранения исторического наследия подчеркнули почетные гости мероприятия. Со словами благодарности к собравшимся обратились экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII и VIII созывов Нурланбек Азыгалиев, глава местного самоуправления Махабат Бейсембаева и председатель Совета ветеранов Панфиловского района Чуйской области Курмангалы Орозов.

Этот субботник стал важным этапом в череде мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция в очередной раз подтвердила незыблемость общей исторической памяти и значимость преемственности поколений для народов двух стран.