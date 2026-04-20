Кыргызстанцы завоевали золото и бронзу на полумарафоне в Душанбе

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанские легкоатлеты успешно выступили на XVI Международном полумарафоне, прошедшем 18 апреля в Душанбе.

Главным героем соревнований стал Нурсултан Кенешбеков, занявший первое место среди мужчин. Он преодолел дистанцию 21 км 97,5 м за 1 час 4 минуты 40 секунд, показав один из лучших результатов турнира.

В женском забеге представительница Кыргызстана Мария Коробицкая также поднялась на пьедестал, финишировав третьей с результатом 1 час 17 минут 36 секунд.

Отмечается, что Душанбинский полумарафон включен в календарь World Athletics и ежегодно собирает более 100 профессиональных атлетов из порядка 20 стран.

Успешное выступление кыргызстанцев на международной арене подтверждает высокий уровень подготовки отечественных легкоатлетов и укрепляет спортивный имидж страны.


легкая атлетика, марафон, Таджикистан, Кыргызстан
