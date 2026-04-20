"Мурас Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги вызова АФК

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский футбольный клуб "Мурас Юнайтед" добился крупного успеха на международной арене, пробившись в полуфинал Лиги вызова АФК (AFC Challenge League).

Четвертьфинальный матч состоялся 19 апреля в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Соперником кыргызстанцев стал действующий чемпион Ливана - "Аль-Ансар".

С первых минут хозяева поля продемонстрировали агрессивный и организованный футбол, контролируя темп игры и создавая опасные моменты у ворот соперника. Преимущество "Мурас Юнайтед" вылилось в три безответных мяча.

Счёт в матче открыл Денис Яскович, задав тон всей встрече. Затем преимущество команды укрепил Алимардон Шукуров, а окончательный результат точным ударом оформил Андрей Бацула. Итог - уверенная победа со счётом 3:0.

Благодаря этому успеху "Мурас Юнайтед" вышел в полуфинал турнира, где встретится с клубом "Аль-Кувейт". Представитель Кувейта в своём четвертьфинале обыграл "Аль-Шабаб" со счётом 5:3 в результативной встрече.

Полуфинальный матч пройдёт 22 апреля в Бишкеке и станет важным испытанием для кыргызстанской команды в борьбе за выход в финал. Победа над сильным соперником из Ливана уже стала одним из самых значимых результатов клуба на международном уровне и подчеркнула растущий статус отечественного клубного футбола.


футбол, Центральная Азия, Кыргызстан
