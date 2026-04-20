В Бишкеке определили победителей Универсиады по греко-римской борьбе

В Бишкеке продолжается Универсиада Кыргызской Республики. 17–18 апреля на спортивной базе дирекции "Жаштык" прошли соревнования по греко-римской борьбе среди студентов Высшей лиги.

По информации организаторов, в турнире приняли участие свыше 100 спортсменов, представлявших 12 ведущих вузов страны. Соревнования стали частью масштабной программы Универсиады, которая стартовала 11 марта и продлится до 27 апреля. В этом году студенты соревнуются в двух дивизионах - Высшей и Первой лигах - по 15 видам спорта.

Командный зачёт

Наиболее успешной стала команда Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФКиС) имени Б. Турусбекова, уверенно занявшая первое место. Серебряные медали завоевал Жалал-Абадский государственный университет имени Б. Осмонова. Тройку лидеров замкнул Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова.

Индивидуальные результаты

В личных соревнованиях были определены победители в десяти весовых категориях:

До 55 кг - Расул Насридинов;

До 60 кг - Омур Ынтымак уулу;

До 63 кг - Акыл Сулайманов;

До 67 кг - Абдуллаходжа Абдуллаходжаев;

До 72 кг - Барсбек Адилбек уулу;

До 77 кг - Темирлан Шеров;

До 82 кг - Таалайбек Нурданбек уулу;

До 87 кг - Эрлан Марас уулу;

До 97 кг - Бексултан Оморов;

До 130 кг - Жеңиш Жумабеков.

Турнир отличался высокой конкуренцией и стал важной площадкой для выявления перспективных спортсменов. Многие участники уже входят в составы студенческих и национальных сборных, что подчеркивает высокий уровень соревнований.

Универсиада Кыргызской Республики традиционно играет ключевую роль в развитии студенческого спорта, способствуя подготовке молодых атлетов и формированию резерва для национальных команд.


