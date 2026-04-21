Холанд принёс победу "Манчестер Сити" над "Арсеналом"

"Манчестер Сити" одержал важнейшую победу над "Арсеналом" в центральном матче 33-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26. Встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Главным героем противостояния стал норвежский форвард Эрлинг Холанд. Именно его точный удар в решающий момент принес "горожанам" три очка, которые могут стать ключевыми в борьбе за золотые медали первенства.

Матч полностью оправдал статус топ-события: напряженная борьба на каждом участке поля сохранялась до финального свистка. Благодаря этому успеху "Манчестер Сити" вплотную приблизился к вершине турнирной таблицы, усилив давление на прямых конкурентов. Для "Арсенала" же это поражение обернулось болезненной потерей очков на финишной прямой сезона.

Победа подопечных Пепа Гвардиолы максимально накаляет интригу в борьбе за титул. За пять туров до конца чемпионата любая осечка лидеров может полностью изменить расклад сил в гонке за чемпионство.