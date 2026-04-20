Погода
$ 87.45 - 87.79
€ 102.70 - 103.55

Роналду вывел "Аль-Наср" в полуфинал Лиги чемпионов АФК-2

251  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Аль-Наср" уверенно пробился в полуфинал Лиги чемпионов АФК-2 2026 года, разгромив "Аль-Васл" со счётом 4:0.

Матч прошёл на стадионе "Забиль", где звёздный нападающий Криштиану Роналду открыл счёт, забив свой 969-й гол в профессиональной карьере. Также в составе победителей отличились Иньиго Мартинес, Абдулла Аль-Амри и Садио Мане.

Благодаря этому успеху "Аль-Наср" вышел в следующую стадию турнира, где встретится с "Аль-Ахли".

Параллельно команда продолжает борьбу за победу в Саудовской профессиональной лиге. На данный момент клуб лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая "Аль-Хиляль" на шесть баллов.

Текущий сезон остаётся для "Аль-Насра" крайне напряжённым: несмотря на вылет из национального Кубка и поражение в Суперкубке, команда сохраняет отличные шансы на главный трофей - чемпионство в лиге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457922
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  