Роналду вывел "Аль-Наср" в полуфинал Лиги чемпионов АФК-2

"Аль-Наср" уверенно пробился в полуфинал Лиги чемпионов АФК-2 2026 года, разгромив "Аль-Васл" со счётом 4:0.

Матч прошёл на стадионе "Забиль", где звёздный нападающий Криштиану Роналду открыл счёт, забив свой 969-й гол в профессиональной карьере. Также в составе победителей отличились Иньиго Мартинес, Абдулла Аль-Амри и Садио Мане.

Благодаря этому успеху "Аль-Наср" вышел в следующую стадию турнира, где встретится с "Аль-Ахли".

Параллельно команда продолжает борьбу за победу в Саудовской профессиональной лиге. На данный момент клуб лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая "Аль-Хиляль" на шесть баллов.

Текущий сезон остаётся для "Аль-Насра" крайне напряжённым: несмотря на вылет из национального Кубка и поражение в Суперкубке, команда сохраняет отличные шансы на главный трофей - чемпионство в лиге.