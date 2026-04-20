Погода
$ 87.45 - 87.79
€ 102.70 - 103.55

Скончался выдающийся казахстанский поэт Мухтар Шаханов

413  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

19 апреля скончался именитый казахстанский поэт, писатель и общественный деятель Мухтар Шаханов. Ему было 84 года.

Шаханов - одна из заметных фигур казахской литературы. Он также занимался общественной и государственной деятельностью, работал дипломатом.

С Кыргызстаном его связывала отдельная страница биографии: в 1990-е годы он занимал пост посла Казахстана в КР и был удостоен звания народного поэта Кыргызстана.

Мухтар Шаханов был близким другом Чингиза Айтматова и активно выступал за укрепление культурных связей между странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457925
Теги:
Казахстан, поэт, Кыргызстан, посол
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  