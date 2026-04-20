Скончался выдающийся казахстанский поэт Мухтар Шаханов

19 апреля скончался именитый казахстанский поэт, писатель и общественный деятель Мухтар Шаханов. Ему было 84 года.

Шаханов - одна из заметных фигур казахской литературы. Он также занимался общественной и государственной деятельностью, работал дипломатом.

С Кыргызстаном его связывала отдельная страница биографии: в 1990-е годы он занимал пост посла Казахстана в КР и был удостоен звания народного поэта Кыргызстана.

Мухтар Шаханов был близким другом Чингиза Айтматова и активно выступал за укрепление культурных связей между странами.