Инвесторы увеличили вложения в экономику Кыргызстана

По итогам января–марта 2026 года в Кыргызстане зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Их объём составил 77,3 млрд сомов, что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национального статистического комитета, внутренние инвестиции увеличились в 1,2 раза, а приток внешнего капитала вырос в 1,5 раза.

Основные вложения направлены в строительство объектов в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики, а также в развитие энергетической инфраструктуры.

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР отметили, что рост показателей связан с проводимой работой по улучшению инвестиционного климата, сопровождению проектов и защите прав инвесторов.

Положительная динамика, по оценке ведомства, свидетельствует о высоком интересе инвесторов к реальному сектору экономики и инфраструктурным проектам страны.


инвестиции, Кыргызстан, экономика
Сейчас читают
