В Бишкеке презентовали трилогию эпоса "Манас" на дунганском языке

- Карыпбай кызы Толгонай
В Кыргызском национальном театре "Манас" состоялась презентация книг "Манас", "Семетей" и "Сейтек", переведенных на дунганский язык кандидатом филологических наук Фатимой Машинхаевой. Мероприятие, организованное театром совместно с Общественным объединением "Дунгане Кыргызской Республики" и Ассамблеей народа Кыргызстана, собрало депутатов Жогорку Кенеша, видных ученых-манасоведов, общественных деятелей и представителей этнических сообществ страны.

В ходе презентации было отмечено, что перевод трилогии стал важным шагом в стратегии сохранения великого наследия, направленным на укрепление межэтнического согласия и культурного многообразия в республике. Работа велась на основе русскоязычного перевода эпоса, выполненного выдающимся драматургом и мыслителем Маром Байжиевым. Издание трилогии было осуществлено под руководством директора Национального театра "Манас" Нурбека Талантбекова.

Автор перевода Фатима Машинхаева - кандидат филологических наук, член Союза писателей КР и отличник культуры. Комментируя значимость этого события и свой многолетний труд, она подчеркнула, что как гражданка Кыргызстана, ученый-дунгановед, всегда считала своим долгом перевести величайший эпос "Манас" на дунганский язык и донести это уникальное духовное наследие кыргызского народа своим соотечественникам на родном языке.

"То есть выполнить своё дочернее обязательство! И вот, дочерний долг выполнен, на душе стало спокойно и тепло. Эпос "Манас", включенный в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, является духовным стержнем кыргызского народа и бесценным достоянием всего человечества. Как не раз подчеркивал президент Садыр Жапаров, сохранение и популяризация этого великого наследия являются приоритетными задачами государства. Перевод трилогии на дунганский язык стал важным шагом в реализации этой стратегии, направленным на укрепление межэтнического согласия, культурного многообразия и социальной интеграции в республике. Издание трилогии на дунганском языке не только знакомит новых читателей с сокровищницей мировой мысли, но и подтверждает статус Кыргызстана как страны, где бережно хранят общее историческое наследие и развивают идеи толерантности", - сказал она.

Презентация сопровождалась выступлениями артистов и чтением отрывков из эпоса, в том числе на дунганском языке, что произвело на гостей глубокое впечатление.


Манас, Бишкек, Кыргызстан
