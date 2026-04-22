Каждая так называемая постсоветская страна выбрала свой путь. Кто-то решил изолироваться от всего мира и выживать за счёт собственных ресурсов. Кто-то ищет и находит могущественного покровителя в надежде прилепиться к нему и сателлитом выбиться в высшие сферы. Кто-то судорожно пытается усидеть на нескольких стульях… Власти Кыргызской Республики предпочли взвешенную политику разумного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми. Никому не угрожая и ни перед кем не заискивая.

В мировых вооружённых конфликтах Кыргызстан держит нейтралитет и делает ставку на сбалансированную внешнюю политику. Именно это сформировало его профиль ответственного члена мирового сообщества. По словам президента Садыра Жапарова, Бишкек видит будущее в синергии ОДКБ и ШОС для создания "архитектуры равной и неделимой безопасности" на евразийском пространстве. С другой стороны, Кыргызстан продвигает идеалы верховенства международного права и справедливых отношений между странами мира вне зависимости от их размера и богатства.

Подход зрелый и ответственный. Так же ответственно Бишкек подходит к военному конфликту на Ближнем Востоке, отлично понимая, что события в Иране несут не только экономические риски; под угрозой и безопасность Центральноазиатского региона, как бы далеко он ни находился от места военных действий.

"Участие" Кыргызской Республики в иранских событиях выражается деятельно-нейтрально: из региона эвакуированы граждане республики, в апреле из Кыргызстана в Иран доставлена гуманитарная помощь (пости 130 тонн продовольствия и медикаментов)…

Есть и другие члены ОДКБ – правда, заморозившие на неопределённый срок своё членство в организации, которые свою "иранскую миссию" видят иначе. Косвенно ставя под угрозу всю коллективную безопасность.

Политический обозреватель Юсуф Курганов пишет: "По окончании острой фазы конфликта на Ближнем Востоке в Иране всё больше фокусируются на вопросе внешних источников помощи, которыми пользовалась противоположная сторона. Начинаются соответствующие проверки и расследования, направленные на установление деталей возможного содействия вражеским структурам.

Тегеран совсем недавно безосновательно пытался обвинить Баку в том, что Вашингтон и Иерусалим используют азербайджанскую территорию для атак на Иран. Однако, как выяснилось, двойную игру по отношению к нему ведёт страна, в лояльности которой иранское руководство прежде не сомневалось.

Власти в Ереване уклоняются от ответов своим тегеранским коллегам на неудобные вопросы о том, что делали на их территории израильские эмиссары из ЦАХАЛ и "Моссад" накануне американо-израильской операции. По имеющимся данным, представители Израиля активно пользовались помещениями администрации Сюникской области и устанавливали там неизвестную аппаратуру. Похоже, что руководство Армении заигралось в многовекторность"…

На этом фоне понятие "многовекторности" начинает играть другими красками. Совсем не теми, в какие его обычно раскрашивают призывающие Кыргызстан к дружбе западные коллеги.

Республика поддерживает прочные торгово-экономические связи с соседями по региону, с Россией, Турцией, Китаем. С теми же Соединёнными Штатами реализует ряд финансовых проектов… Разница в том, что Москва или Пекин не особо диктуют Бишкеку, в каком направлении развиваться и как выстраивать внешнюю политику. Чего, увы, не скажешь о Вашингтоне.

Кыргызстану удаётся сохранять баланс, акцентируясь на торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, не идя ни у кого на поводу и не позволяя втягивать себя в крайне опасные игрища на чужой территории.