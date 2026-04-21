Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 102.70 - 103.55

"Лион" обыграл ПСЖ и прервал "сухую" серию Сафонова

199  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В матче 30-го тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" потерпел домашнее поражение от "Лиона" со счётом 1:2.

Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс", где гости с первых минут продемонстрировали уверенную игру. Уже на 6-й минуте счёт открыл 19-летний бразильский нападающий Эндрик, реализовав передачу Афонсу Морейры.

Во втором эпизоде атаки "Лион" удвоил преимущество - на этот раз Морейра отличился сам, вновь при участии Эндрика. Парижане имели шанс сократить отставание ещё до перерыва, однако Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти.

После перерыва хозяева усилили давление, и в компенсированное время Хвича Кварацхелия сумел отыграть один мяч. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения.

Победа "Лиона" прервала победную серию ПСЖ, а также "сухую" серию вратаря парижан Матвея Сафонова, став важным результатом в борьбе команд в текущем сезоне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457946
Теги:
Франция, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  