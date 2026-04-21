"Лион" обыграл ПСЖ и прервал "сухую" серию Сафонова

В матче 30-го тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" потерпел домашнее поражение от "Лиона" со счётом 1:2.

Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс", где гости с первых минут продемонстрировали уверенную игру. Уже на 6-й минуте счёт открыл 19-летний бразильский нападающий Эндрик, реализовав передачу Афонсу Морейры.

Во втором эпизоде атаки "Лион" удвоил преимущество - на этот раз Морейра отличился сам, вновь при участии Эндрика. Парижане имели шанс сократить отставание ещё до перерыва, однако Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти.

После перерыва хозяева усилили давление, и в компенсированное время Хвича Кварацхелия сумел отыграть один мяч. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения.

Победа "Лиона" прервала победную серию ПСЖ, а также "сухую" серию вратаря парижан Матвея Сафонова, став важным результатом в борьбе команд в текущем сезоне.