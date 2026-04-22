Илия Топурия пообещал "шокировать мир" в бою с Исламом Махачевым

Грузинский боец Илия Топурия сделал громкое заявление перед возможным поединком с чемпионом Исламом Махачевым, пообещав сенсационную победу.

По словам Топурии, его план на бой заключается в том, чтобы перевести соперника в партер и завершить поединок досрочно - болевым или удушающим приёмом. Боец отметил, что намерен "шокировать мир" своим выступлением.

Топурия также подчеркнул высокий уровень конкуренции в дивизионе. Он упомянул, что многие топовые бойцы демонстрируют отличные навыки, однако он считает, что качественно отличается от остальных.

Кроме того, грузинский спортсмен выразил сомнение в своевременности организации такого боя. Он указал на возможные риски для продвижения и интереса аудитории, если два лидера встретятся на пике формы слишком рано.

Потенциальный поединок между Топурией и Махачевым рассматривается как один из самых ожидаемых в мире смешанных единоборств (ММА) и может стать ключевым событием ближайших турниров.


