МИД КР разъяснил стройкомпаниям правила найма иностранцев

- Назгуль Абдыразакова
В Министерстве иностранных дел прошла рабочая встреча с участием более 150 представителей строительных компаний, на которой разъяснили порядок привлечения иностранной рабочей силы и оформление разрешительных документов.

По данным ведомства, директор консульского департамента МИД КР Сейтек Жумакадыр уулу проинформировал участников о мерах по оптимизации миграционных процессов и действующих механизмах регулирования трудовой деятельности иностранных граждан в стране.

Особое внимание уделили вопросам получения квот, а также практическим аспектам работы портала "Электронная виза". Участникам объяснили порядок оформления Единого разрешения и Резидент-карты в рамках принципа "Единого окна", направленного на упрощение и ускорение процедур.

В ходе встречи представители бизнеса получили ответы на актуальные вопросы, связанные с оформлением документов для иностранных специалистов.


