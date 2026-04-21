Акыйкатчы выявила нарушения в музыкальной школе имени Абдраева

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить безопасность и защиту прав детей после выявления нарушений в республиканской музыкальной школе-интернате имени М. Абдраева в Бишкеке.

По данным института Акыйкатчы, в ходе мониторинга установлены проблемы с условиями проживания и обучения, а также кадровые и инфраструктурные недостатки. В частности, на окнах общежития отсутствуют защитные решётки, нет бойлеров для горячей воды, а в санузлах отсутствует вентиляция, из-за чего ощущается неприятный запах.

Кроме того, для детей не созданы условия для занятий спортом отсутствуют спортивные площадки, во дворе нет даже скамеек для отдыха. Также в школе не предусмотрены должности социального педагога и ночных воспитателей, их функции выполняют другие сотрудники без официального закрепления обязанностей.

В учебном заведении обучаются 509 детей с 1 по 11 класс, из них 243 проживают в общежитии.

Как сообщили в администрации, одной из ключевых проблем остаётся текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой. По этой же причине не соблюдаются нормы делопроизводства и не обновлён устав школы.

Как отмечает ведомство, что ещё в 2025 году Институт Акыйкатчы направлял рекомендации в Министерство культуры с просьбой обеспечить школу психологом и социальными работниками. Однако повторная проверка показала, что большинство проблем остаются нерешёнными.