Украинский специалист будет тренировать волейболисток Кыргызстана

Женская сборная Кыргызстана по волейболу получила нового наставника - им стал украинский специалист Евгений Николаев.

По информации Федерации волейбола Кыргызской Республики, 61-летний тренер будет готовить команду к предстоящим международным турнирам в Непале и на Филиппинах.

В тренерский штаб также вошёл российский аналитик Дмитрий Марюхнич. Местные специалисты - Абдухамид Айсаходжиев, Нургазы Кокчолоков, Батырали Орозов, Азамат Жоломанов и Ислам Татыкулов - продолжат работу с командой в качестве помощников.

В конце мая сборная Кыргызстана выступит на турнире Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA) в Непале, а затем впервые примет участие в Кубке Азии на Филиппинах.

Евгений Николаев имеет богатый тренерский опыт: он девять раз становился чемпионом Украины с клубом "Химик", выигрывал национальные кубки и выступал в европейских клубных турнирах. В 2015 году он также вывел студенческую сборную в финал Всемирной Универсиады в Южной Корее.

Назначение специалиста рассматривается как важный этап в развитии женского волейбола Кыргызстана и подготовке команды к международным стартам.