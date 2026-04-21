В Кыргызстане зафиксирован рост промышленности и строительства

Председатель Кабинета министров – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев провел очередное аппаратное совещание. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе заседания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за первый квартал 2026 года, исполнение доходной части бюджета, результаты рабочей поездки делегации в город Вашингтон (США), а также ход подготовки к весенне-полевым работам.

В рамках совещания была представлена информация об итогах социально-экономического развития за январь-март 2026 года. Согласно предварительным данным, объем валового внутреннего продукта (ВВП) составил 428,6 млрд сомов, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Динамика роста по основным секторам экономики:

- Строительство: +29,6%;

- Сфера услуг: +7,7%;

- Сельское хозяйство: +2,8%;

- Промышленность: +14,0%.

Особое внимание Глава Кабмина уделил качественным изменениям в промышленном производстве. Значительный рост зафиксирован в производстве химической продукции (в 3,1 раза), фармацевтики (в 1,6 раза), транспортных средств (+49,5%), а также в добыче полезных ископаемых (+30,4%). Стабильные показатели роста демонстрируют производство стройматериалов (+39,7%), пищевая промышленность (+17,9%), производство очищенных нефтепродуктов (+14,6%) и основных металлов (+10,5%).

Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 77,3 млрд сомов, показав рост на 25,5%. Данная динамика обеспечена увеличением внутренних источников финансирования в 1,2 раза и внешних источников – в 1,5 раза.

В ходе совещания Адылбек Касымалиев также подвел итоги рабочей поездки в Вашингтон, отметив достижение ключевых договоренностей с международными финансовыми институтами и технологическими корпорациями.

Глава Кабмина подчеркнул необходимость неукоснительного исполнения бюджетного плана и поручил профильным государственным органам усилить контроль за своевременным проведением весенне-полевых работ для обеспечения продовольственной безопасности страны.

По итогам совещания руководителям государственных ведомств были даны соответствующие поручения по реализации поставленных задач на второй квартал 2026 года.