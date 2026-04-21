ГСО выплатила пострадавшим в ДТП более 6,1 млн сомов

ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) подвело итоги выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Общая сумма компенсаций составила 6 137 865 сомов.

Страховые выплаты получили 56 граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Основная часть обращений за компенсациями пришлась на столицу и Чуйскую область.

Статистика выплат в разрезе регионов:

Бишкек: 40 граждан получили 3 562 314 сомов;

Иссык-Кульская область: 4 гражданина - 1 256 092 сома;

Чуйская область: 5 граждан - 690 564 сома;

Джалал-Абадская область: 3 гражданина - 306 163 сома;

Ошская область: 1 гражданин - 150 000 сомов;

Нарынская область: 2 гражданина - 104 805 сомов;

Баткенская область: 1 гражданин - 67 927 сомов.

Напомним, ОСАГО является обязательным видом страхования, направленным на защиту интересов третьих лиц. Оно гарантирует возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу пострадавших в результате ДТП.