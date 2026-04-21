Китайские инвесторы готовы вложиться в стройсектор КР

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями китайских компаний и инвестфонда, на которой обсудили реализацию строительных и инфраструктурных проектов в Кыргызстане.

Как сообщили в агентстве, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере жилищного строительства, развития недвижимости и создания современных городских комплексов. Отдельное внимание уделено проектам инженерной и социальной инфраструктуры.

По информации участников встречи, компании уже перешли к практической стадии взаимодействия и внесли первоначальные инвестиции по ряду земельных участков.

Инвесторы подтвердили заинтересованность в работе на рынке Кыргызстана, при этом подчеркнули важность обеспечения правовой защиты инвестиций, стабильности условий и предоставления государственных гарантий.

В свою очередь, Равшанбек Сабиров отметил, что в стране действуют законодательные механизмы защиты инвесторов и создаются равные условия для ведения бизнеса. По его словам, государство сопровождает проекты на всех этапах реализации.

Стороны договорились продолжить проработку совместных инициатив.