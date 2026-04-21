Маматалиев: "Единственный путь урегулирования конфликтов – дипломатия"

- Виктория Гунгер
Безопасность региона и сила парламентской дипломатии. Москве состоялось заседания Парламентской Ассамблеи. В 2026 году ПА ОДКБ отметит юбилей - 20 лет со дня образования.

В условиях глобальной политической нестабильности парламентская дипломатия становится важным объединяющим механизмом на пути к миру и всеобщему процветанию.

Главными акцентами для Кыргызстана стали заявления генсекретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова и торага ЖК Марлена Маматалиева.

Как отметил в своем выступлении Масадыков, формат межпарламентского взаимодействия в Организации Договора о коллективной безопасности прошел многолетнюю апробацию и доказал свою эффективность.

"Нашим приоритетом в текущем году будет укрепление роли межпарламентского сотрудничества. Также важной задачей остается придание Парламентской Ассамблее самостоятельного правового статуса как органу парламентского сотрудничества в соответствии с уставом ОДКБ", - подчеркнул Масадыков.

Более развернуто о взаимодействии рамках Ассамблеи организации высказался в своем выступлении Марлен Маматалиев. Он отметил, что мир и стабильность являются ключевыми факторами межгосударственного сотрудничества.

"Поэтому, мы стремимся к внедрению новых механизмов и инструментов, которые позволят предотвращать возникающие угрозы и минимизировать их негативные последствия", – отметил Торага.

Он подчеркнул, что единственный путь урегулирования конфликтов – это диалог, дипломатия и уважение международного права.

"Мы поддерживаем усилия, направленные на мирное разрешение споров и восстановление стабильности. Именно парламенты создают условия для сближения национальных законодательств, обмена опытом и разработки общих подходов. Мы заинтересованы в углублении взаимодействия в военно-технической, информационной и гуманитарной сферах", - заключил торага ЖК.

Участники заседании подчеркнули, что за 20 лет Ассамблея наладила плодотворную работу по сближению и гармонизации законодательств стран членов ОДКБ.

Отметим, спектр инициатив Парламентской Ассамблеи охватывает широкий круг вопросов - от обеспечения коллективной безопасности до борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью. Следующее заседание организации запланировано на декабрь этого года.


Теги:
ОДКБ, парламент, безопасность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, кыргызско-российское сотрудничество, Марлен Маматалиев, военное сотрудничество
