Ближневосточный конфликт увеличил авиатрафик через Казахстан

- Светлана Лаптева
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке значительно увеличился поток транзитных пассажиров, использующих аэропорты Казахстана в качестве связующего звена. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

Согласно данным национального перевозчика, по итогам первого квартала 2026 года транзитом через республику проследовали более 48 тысяч пассажиров международных рейсов. Данный показатель на 18,9 тысячи человек, или на 65% превышает объемы за аналогичный период прошлого года.

В авиакомпании подчеркивают, что столь существенный рост обусловлен не только плановым расширением маршрутной сети, но и внешнеполитическими факторами. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вынудил перевозчиков и пассажиров пересматривать привычные маршруты, что привело к масштабному перераспределению авиационных потоков в пользу более стабильных направлений через Центральную Азию.


