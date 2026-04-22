В Бишкеке пьяный водитель устроил погоню

В Бишкеке пьяный водитель устроил погоню с сотрудниками УПСМ. Его задержали после попытки скрыться на автомобиле и пешком.

По данным ведомства, водитель Subaru проигнорировал законное требование об остановке и попытался уехать. В ходе преследования он выехал на тротуар, создавая угрозу для пешеходов, после чего, остановившись, выбежал из машины и попытался скрыться, но был оперативно задержан.

Установлено, что мужчина находился одновременно в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Автомобиль водворён на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены протоколы, материалы направят в суд, где решится вопрос о лишении его права управления транспортом.

УПСМ напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.


URL: https://www.vb.kg/457992
Теги:
алкоголь, задержание, наркотики, ПДД, Бишкек, автомобили
