В Бишкеке пьяный водитель устроил погоню с сотрудниками УПСМ. Его задержали после попытки скрыться на автомобиле и пешком.

По данным ведомства, водитель Subaru проигнорировал законное требование об остановке и попытался уехать. В ходе преследования он выехал на тротуар, создавая угрозу для пешеходов, после чего, остановившись, выбежал из машины и попытался скрыться, но был оперативно задержан.

Установлено, что мужчина находился одновременно в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Автомобиль водворён на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены протоколы, материалы направят в суд, где решится вопрос о лишении его права управления транспортом.

УПСМ напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.