Кыргызстан и Доминиканская Республика нацелены на расширение сотрудничества

Директор Консульского департамента МИД Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Доминиканской Республики Алехандро Ариасом, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание было уделено вопросам упрощения визового режима, расширения договорно-правовой базы, а также возможности учреждения почётных консульств в обеих странах.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к активизации взаимодействия и дальнейшему развитию двусторонних отношений по консульским вопросам.