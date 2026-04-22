Молодые исследователи стран ШОС обсудили будущее сотрудничество в Бишкеке

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына при активном участии Кыргызско-Китайского исследовательского института прошла Международная конференция молодых исследователей "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию", объединившая представителей научного сообщества, государственных органов и дипломатических миссий.

Мероприятие было приурочено к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества и стало площадкой для открытого диалога о роли молодёжи, науки и образования в развитии международного сотрудничества.

В работе конференции приняли участие представители Администрации Президента Кыргызской Республики, Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, а также дипломатических миссий Азербайджана, Индии, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана. В обсуждениях также участвовали преподаватели, студенты и молодые исследователи ведущих вузов стран ШОС.

Ключевыми темами конференции стали развитие экономических коридоров ШОС как возможности для профессиональной реализации молодёжи, трансформация системы высшего образования, а также новые форматы участия молодёжи в международной дипломатии.

Работа конференции была организована в трёх секциях, в рамках которых участники обсудили перспективы развития логистики, торговли и цифровых технологий, вопросы повышения качества образования, а также роль молодых специалистов в формировании новых форм международного диалога.

Особое внимание было уделено вопросам гармонизации образовательных подходов, развитию академической мобильности и внедрению успешных практик стран ШОС, что, по мнению участников, является важным условием для укрепления научного и образовательного сотрудничества.

Как отмечалось в ходе конференции, молодёжь сегодня становится не только участником, но и активным драйвером интеграционных процессов в рамках ШОС.

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына в очередной раз подтвердил свою приверженность развитию научного и международного диалога, выступая в качестве одной из ключевых площадок.

По итогам конференции участники выразили готовность к развитию совместных научных проектов, расширению академических связей и укреплению сотрудничества между странами ШОС.

Автор: София Березовская