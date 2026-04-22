Погода
$ 87.31 - 87.78
€ 102.70 - 103.55

Молодые исследователи стран ШОС обсудили будущее сотрудничество в Бишкеке

270  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Автор фото -Каныкей Билимова

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына при активном участии Кыргызско-Китайского исследовательского института прошла Международная конференция молодых исследователей "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию", объединившая представителей научного сообщества, государственных органов и дипломатических миссий.

Мероприятие было приурочено к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества и стало площадкой для открытого диалога о роли молодёжи, науки и образования в развитии международного сотрудничества.

В работе конференции приняли участие представители Администрации Президента Кыргызской Республики, Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, а также дипломатических миссий Азербайджана, Индии, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана. В обсуждениях также участвовали преподаватели, студенты и молодые исследователи ведущих вузов стран ШОС.

Ключевыми темами конференции стали развитие экономических коридоров ШОС как возможности для профессиональной реализации молодёжи, трансформация системы высшего образования, а также новые форматы участия молодёжи в международной дипломатии.

Работа конференции была организована в трёх секциях, в рамках которых участники обсудили перспективы развития логистики, торговли и цифровых технологий, вопросы повышения качества образования, а также роль молодых специалистов в формировании новых форм международного диалога.

Особое внимание было уделено вопросам гармонизации образовательных подходов, развитию академической мобильности и внедрению успешных практик стран ШОС, что, по мнению участников, является важным условием для укрепления научного и образовательного сотрудничества.

Как отмечалось в ходе конференции, молодёжь сегодня становится не только участником, но и активным драйвером интеграционных процессов в рамках ШОС.

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына в очередной раз подтвердил свою приверженность развитию научного и международного диалога, выступая в качестве одной из ключевых площадок.

По итогам конференции участники выразили готовность к развитию совместных научных проектов, расширению академических связей и укреплению сотрудничества между странами ШОС.

Автор: София Березовская


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457999
Теги:
КНУ, ШОС, молодежь, Бишкек, Кыргызстан
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  