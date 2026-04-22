Мадьяр заявил о готовности арестовать Нетаньяху при визите в Венгрию

Глава победившей в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что арестовал бы премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске Международного уголовного суда (МУС). Его слова передает Politico.

"Если страна является членом МУС и разыскиваемое судом лицо въезжает на нашу территорию, оно должно быть задержано", – сказал Мадьяр.

Он также сообщил, что намерен остановить процесс выхода Венгрии из МУСа к 2 июня – дате, когда истекает год с момента подачи уведомления о выходе в ООН. "Я ясно дал это понять премьер-министру Израиля – правительство "Тисы" твердо намерено остановить этот процесс и обеспечить, чтобы Венгрия оставалась членом МУСа", – отметил он.

Как напоминает Politico, Венгрия отказалась арестовывать Нетаньяху во время его визита в апреле 2025 г. Тогда премьер-министр Виктор Орбан объявил о выходе страны из МУСа, фактически гарантировав израильскому лидеру иммунитет.

