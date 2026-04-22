Погода
$ 87.31 - 87.78
€ 102.70 - 103.55

Мадьяр заявил о готовности арестовать Нетаньяху при визите в Венгрию

233  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава победившей в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что арестовал бы премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске Международного уголовного суда (МУС). Его слова передает Politico.

"Если страна является членом МУС и разыскиваемое судом лицо въезжает на нашу территорию, оно должно быть задержано", – сказал Мадьяр.

Он также сообщил, что намерен остановить процесс выхода Венгрии из МУСа к 2 июня – дате, когда истекает год с момента подачи уведомления о выходе в ООН. "Я ясно дал это понять премьер-министру Израиля – правительство "Тисы" твердо намерено остановить этот процесс и обеспечить, чтобы Венгрия оставалась членом МУСа", – отметил он.

Как напоминает Politico, Венгрия отказалась арестовывать Нетаньяху во время его визита в апреле 2025 г. Тогда премьер-министр Виктор Орбан объявил о выходе страны из МУСа, фактически гарантировав израильскому лидеру иммунитет.

Источник: Ведомости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458002
Теги:
Израиль, Венгрия, Арест, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  