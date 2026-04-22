Топ-7 платформ, где найти репетитора по английскому в Казахстане

Поиск хорошего преподавателя значительно усложняется из-за огромного количества предложений. Выбор платформы не менее важен, потому, что надежный и качественный сервис проводит тщательную проверку регистрирующихся педагогов и предлагает ученикам быстрый и удобный поиск.

Лучшие платформы для поиска репетитора по английскому

Ключевая информация по сервисам охватывает особенности и правила поиска, базу репетиторов, рейтинг, отзывы, отличительные черты и отчасти преимущества и недостатки.

1. BUKI School

Онлайн-школа BUKI School с индивидуальными онлайн-уроками по языкам, точным и естественным наукам. Английский преподают для взрослых и детей, начиная с 6-летнего возраста. Всего в школе работает больше 2000 проверенных преподавателей, которые прошли 4 этапа профессионального отбора.

Изучать английский с репетиторами школы можно для подготовки к:

ЕНТ, КТА ВОУД НИШ TOEFL, IELTS Школьной программе за 1–11 классы Изучению английского с нуля в любом возрасте Разговорной практике Поступлению за границу Университетским и другим специализированным курсам Олимпиадам Собеседованиям

Среди преподавателей BUKI School есть специалисты для различных уровней изучения языка от А1 до С2. Желающие обучаться могут выбрать преподавателя самостоятельно по рейтингу и отзывам или же обратиться за помощью к менеджеру школы.

Консультации по подбору или замене репетитора и первый урок полностью бесплатны. Во время пробного занятия педагог узнает цели и пожелания, диагностирует текущий уровень ученика и намечает план дальнейшего обучения с акцентом на индивидуальных данных учащегося.

Ученики школы BUKI получают: гибкий график, детальный еженедельный отчет об успеваемости, персональную программу, личного куратора, сопровождение опытного методиста, удобный онлайн-кабинет со всеми учебными материалами.

Репетиторы школы провели в целом больше 1,8 миллиона занятий, а BUKI School получила рейтинговую оценку 4,7 из 5 на Trustpilot.

2. BUKI

Популярная в Казахстане и 8 других странах мира платформа с обширным каталогом из более чем 80 тысяч активных репетиторов. Пользователи отмечают удобный интерфейс сайта и функциональные фильтры поиска, а именно:

Формат Город/район Уровень подготовки Цена Рейтинг Отзывы Только проверенные репетиторы

Также на платформе есть профессиональная служба поддержки, куда можно обратиться за помощью и консультацией. В профилях преподавателей можно сразу увидеть образование, опыт, специализации, методики, рейтинг, количество отзывов, цену и ближайшее свободное время, на которое можно забронировать занятие. А также убедиться, что педагог прошел квалификационное тестирование и предоставил документы об образовании.

В анкетах можно ознакомиться с профессиональным резюме более детально, узнать языки преподавания, расписание педагога, почитать отзывы. Связаться с репетитором можно, заполнив небольшую форму обратной связи. Обычно пользователи платформы получают ответ на свой запрос в течение не больше 2 часов.

На BUKI есть:

Сертифицированные специалисты, готовящие к IELTS, TOEFL, GMAT, GRE и другим международным экзаменам Опытные педагоги по подготовке к ЕНТ Носители языка, преподающие на уровне С2 Преподаватели для детей Репетиторы по бизнес-английскому и прочим узким языковым специализациям

Компания имеет высокий рейтинговый балл на Trustpilot - 4,7 из 5.

3. Profi.kz

Сервис, содержащий профили специалистов разных направлений из трех стран. Выбор преподавателя нужно осуществлять с определением своего города или региона. Например, Алматы, Астана, Атырау, Восточно-Казахстанская область и т.д. То есть на этом сайте можно искать репетиторов для офлайн и онлайн-занятий. В целом, около 800 специалистов.

Сначала претендент на обучение может заполнить анкету с вопросами, предлагаемыми в зависимости от цели и уровня обучения. Затем необходимо указать номер телефона, электронную почту и зарегистрироваться на платформе. Но просматривать анкеты репетиторов можно и без регистрации.

В профилях сразу видно рейтинг, количество отзывов и услуг, формат обучения, стоимость, а также могут быть дополнительные пометки, такие как "Очень хвалят" или "Паспорт проверен". Услуги, они же уровни преподавания английского, указаны при открытии профиля, там же у многих репетиторов загружены дипломы и сертификаты.

У данного сервиса отсутствует рейтинг и отзывы на внешних платформах.

4. Preply

Глобальная платформа для поиска репетиторов по языкам (в первую очередь) и другим учебным дисциплинам. Каталог преподавателей по английскому объединяет 180 стран мира. В количественном эквиваленте ищущие педагога получают выбор из более чем 33,5 тысячи репетиторов.

Особенностью этой платформы являются видеопредставления от преподавателей, после прослушивания которых посетители сайта могут определить, какое качество владения английским им подходит. Кроме того, в анкетах можно сразу видеть страну происхождения педагога, что особенно важно для тех, кто ищет определенных носителей (британцев, американцев, канадцев и т.д.). Преподаватели из Казахстана также представлены на платформе.

Для оформления заявки на пробное занятие (которое длится 25 минут) необходимо сначала зарегистрироваться и пройти детальный опросник о планах на обучение. Все уроки проводятся на платформе в онлайн-формате, тестовый урок платный.

Общий балл сервиса на отзовике Trustpilot составляет 4,3 из 5 (на основании более 21 тысячи отзывов).

5. Superprof

Еще один международный сервис по предоставлению услуг частных репетиторов. По английскому языку найдете более 10 тысяч профилей педагогов. Глобально платформа охватывает около 70 стран, соответственно, можно найти носителей разных вариантов английского. Казахстанцы могут искать репетиторов не только онлайн, но и для офлайн-обучения, причем поблизости от своего местонахождения.

Что примечательно, почти 90% репетиторов предлагают услугу бесплатного первого урока. В анкетах, помимо отзывов, тарифа и остальной профессиональной информации, указано время, в течении которого репетитор отвечает на заявку. Для бронирования урока нужна регистрация на платформе.

Отметка с надписью "Амбассадор" означает, что педагог прошел проверку и гарантированно отвечает на все заявки. Отдельные репетиторы включают в свой профиль видеовизитки. На платформе отзывов Trustpilot репетиторский сервис получил оценку 4,2 из 5 и набрал больше 3 тысяч отзывов.

6. Repetino.kz

Платформа и приложение для поиска частных преподавателей по 30+ предметам, охватывающая около 2500 репетиторов и более 2000 учеников.

В профилях указан общий преподавательский стаж, количество проведенных на платформе уроков, рейтинг, отзывы, дипломы и сертификаты, уровни преподавания. Письменное резюме сопровождается видеовизиткой, где педагог на английском рассказывает о себе и своем опыте. Также есть ближайшее время для записи на занятие.

Сортировать профили можно согласно цели и направлению обучения. Есть опция бесплатной замены репетитора. Чтобы забронировать пробный урок, нужно зарегистрироваться с помощью электронной почты и номера телефона. В дальнейшем обучение проходит онлайн через личный кабинет ученика на платформе.

В анкетах топовых преподавателей есть детальные отзывы с результатами до и после. Однако платформа создана не так давно, поэтому в целом отзывов мало, а во многих анкетах они отсутствуют.

7. OLX Казахстан

Казахстанцы часто предпочитают искать частных преподавателей на универсальных платформах для объявлений из-за доступности и упрощенности поиска. Во-первых, не нужно нигде регистрироваться или отвечать на вопросы. В профилях исполнителей на OLX можно сразу взять номера телефонов или ссылки на каналы связи с репетиторами в социальных сетях. Во всяком случае, это прямая непосредственная связь.

Во-вторых, в этом источнике поиска репетиторов есть свои недостатки. Например, репетиторы не проходят профессиональную проверку, только проверку по паспорту. Так что оценить уровень экспертности педагога можно лишь условно, по качеству заполненной анкеты.

При этом не все преподаватели активны и быстро отвечают на заявки. Так что в целом поиск через OLX может занять некоторое время: нужно пообщаться с педагогами, выбрать подходящего и договориться о пробном уроке.

Сейчас на платформе около 1000 анкет репетиторов, среди которых нужно искать преподавателей английского вручную. Анкеты не сортируются по уровню преподавания, цене, рейтингу, отзывам и другим критериям выбора репетиторов.

Где быстрее всего найти преподавателя в 2026 году?

Результат и скорость поиска репетитора во многом зависит от уровня автоматизации платформы и качества отбора преподавателей. Если раньше пользователю приходилось тратить часы на просмотр анкет и переписку, то сегодня многие сервисы предлагают почти мгновенный подбор.

Самыми быстрыми вариантами остаются специализированные образовательные платформы, такие как BUKI School и BUKI. Они сочетают сразу несколько важных преимуществ:

Проверенную базу преподавателей Удобные фильтры Службу поддержки Оперативную обратную связь

Например, на BUKI пользователь может получить отклик от репетитора в течение пары часов, а в BUKI School - вообще доверить подбор менеджеру и начать занятия уже в кратчайшие сроки.

Международные сервисы вроде Preply и Superprof также предлагают быстрый доступ к огромному количеству преподавателей, однако из-за необходимости регистрации и платных пробных уроков процесс может занять больше времени.