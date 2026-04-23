В судах Кыргызстана внедряют электронные уведомления

- Назгуль Абдыразакова
В судах Кыргызстана внедряется система электронных уведомлений через АИС "Суд". Участники процессов теперь могут получать извещения о заседаниях на мобильные телефоны и электронную почту.

Как сообщили в Верховном суде, новый функционал запущен в рамках цифровизации судебной системы. Он позволяет автоматически направлять уведомления о дате, времени и месте заседания при условии указания контактных данных.

По словам заместителя председателя Верховного суда Нурлана Мусаева, внедрение электронных извещений направлено на повышение доступности правосудия, сокращение сроков рассмотрения дел и снижение процессуальных издержек. Также запускается пилотный проект, который должен обеспечить своевременное информирование сторон и повысить их явку в суд.

Судья Верховного суда Инара Гилязетдинова отметила, что электронные уведомления значительно дешевле традиционных: около 5 сомов против 127 сомов за почтовое извещение. Кроме того, сообщения доставляются практически мгновенно, а система автоматически направляет напоминание накануне заседания.

Вся информация о вызове в суд доступна в СМС или электронном письме, при этом фиксируются время отправки и статус доставки, что обеспечивает защиту прав участников процесса. Гражданам больше не требуется посещать почтовые отделения для получения повесток.

Верховный суд уточняет, что электронные извещения не отменяют традиционные способы связи, но делают взаимодействие с судебной системой более быстрым и удобным.


суд, информационные технологии, Кыргызстан
