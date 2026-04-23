Кыргызстан и Албания намерены активизировать экономические связи

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков провёл встречу с послом Албании в КР Блертой Кадзадеж. Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества и перспективы расширения взаимодействия.

В ходе переговоров рассмотрены вопросы заключения соглашений об экономическом сотрудничестве, избежании двойного налогообложения, а также взаимодействия в сфере туризма.

По данным министерства, стороны также обменялись мнениями о текущих тенденциях развития экономик, проводимых реформах и мерах по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке предпринимательства.

Бакыт Сыдыков предложил активизировать работу по формированию договорно-правовой базы, направленной на развитие двусторонних связей.

В свою очередь Блерта Кадзадеж подчеркнула важность укрепления экономических контактов и обозначила перспективные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Албанией.