Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

Кыргызстан и Албания намерены активизировать экономические связи

251  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков провёл встречу с послом Албании в КР Блертой Кадзадеж. Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества и перспективы расширения взаимодействия.

В ходе переговоров рассмотрены вопросы заключения соглашений об экономическом сотрудничестве, избежании двойного налогообложения, а также взаимодействия в сфере туризма.

По данным министерства, стороны также обменялись мнениями о текущих тенденциях развития экономик, проводимых реформах и мерах по повышению инвестиционной привлекательности и поддержке предпринимательства.

Бакыт Сыдыков предложил активизировать работу по формированию договорно-правовой базы, направленной на развитие двусторонних связей.

В свою очередь Блерта Кадзадеж подчеркнула важность укрепления экономических контактов и обозначила перспективные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Албанией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458026
Теги:
Минэкономики, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  