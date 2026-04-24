Ситуация на сахарном рынке: стабильность сохраняется, но обозначены риски

- Светлана Лаптева
В профильном ведомстве состоялась рабочая встреча с участием заместителя министра Рустама Балтабаева, представителей Министерства экономики и коммерции, а также руководителя сахарного кластера Ассоциации развития агропромышленного комплекса Алмазбека Алтыбаева. Главной темой обсуждения стала устойчивость сахарной отрасли и механизмы предотвращения дефицита продукции.

На повестку дня были вынесены вопросы производственных мощностей отечественных заводов, текущие объемы реализации сахара на внутреннем рынке и перспективы выхода на внешние площадки. Особое внимание участники совещания уделили мерам ценового регулирования. Стороны сошлись во мнении, что поддержание баланса между интересами производителей и покупательской способностью населения является ключевым фактором стабильности.

Несмотря на то, что текущая ситуация на рынке оценивается как стабильная, эксперты указали на ряд потенциальных рисков. В частности, обсуждались вопросы зависимости от импортного сырья, логистические вызовы и возможные колебания мировых цен. Для минимизации негативного влияния этих факторов участники встречи наметили план предупредительных мер.

По итогам переговоров была подтверждена готовность к тесному взаимодействию между государственным сектором и профильной Ассоциацией. Координация усилий позволит оперативно реагировать на рыночные изменения и обеспечит бесперебойное снабжение страны стратегически важным продуктом в рамках программы продовольственной безопасности.


