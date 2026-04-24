В Кыргызстане запустили проект по расширению прав молодежи

В республике стартовала новая инициатива, направленная на развитие культуры мира и укрепление социальных связей. Проект реализуется Правительством Кыргызской Республики совместно с системой ООН при финансовой поддержке Фонда миростроительства Организации Объединенных Наций (PBF).

Программа под названием "Расширение прав и возможностей молодежи для укрепления социальных связей и социальной сплоченности" рассчитана на три года. Основная цель работы - вовлечение молодых людей в процессы миростроительства и повышение уровня взаимного доверия в обществе.

Инициатива объединяет усилия ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ЮНЕСКО в тесном партнерстве с государственным сектором. Со стороны КР в проекте участвуют Министерство образования и науки, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также Госагентство по делам религий и межэтнических отношений.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено обучению подростков и молодежи навыкам критического мышления, медиаграмотности и основам миростроительства. Программа также направлена на расширение участия молодежи в общественной жизни, поддержку локальных инициатив и развитие конструктивного диалога между поколениями.

Заместитель министра просвещения КР Надир Джусупбеков подчеркнул, что развитие медиаграмотности поможет молодым людям эффективно противостоять дезинформации и формировать ответственное поведение в цифровой среде, что станет важным инструментом в борьбе с языком вражды.

В свою очередь, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самман Тапа отметил, что благодаря данной инициативе молодежь становится ключевым участником процессов укрепления доверия и устойчивости внутри общества.

География реализации проекта охватывает Чуйскую, Ошскую, Иссык-Кульскую и Жалал-Абадскую области. В рамках программы запланировано проведение обучающих мероприятий, создание диалоговых площадок и поддержка конкретных молодежных инициатив на уровне местных сообществ.