Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В Кыргызстане запустили проект по расширению прав молодежи

214  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В республике стартовала новая инициатива, направленная на развитие культуры мира и укрепление социальных связей. Проект реализуется Правительством Кыргызской Республики совместно с системой ООН при финансовой поддержке Фонда миростроительства Организации Объединенных Наций (PBF).

Программа под названием "Расширение прав и возможностей молодежи для укрепления социальных связей и социальной сплоченности" рассчитана на три года. Основная цель работы - вовлечение молодых людей в процессы миростроительства и повышение уровня взаимного доверия в обществе.

Инициатива объединяет усилия ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ЮНЕСКО в тесном партнерстве с государственным сектором. Со стороны КР в проекте участвуют Министерство образования и науки, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также Госагентство по делам религий и межэтнических отношений.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено обучению подростков и молодежи навыкам критического мышления, медиаграмотности и основам миростроительства. Программа также направлена на расширение участия молодежи в общественной жизни, поддержку локальных инициатив и развитие конструктивного диалога между поколениями.

Заместитель министра просвещения КР Надир Джусупбеков подчеркнул, что развитие медиаграмотности поможет молодым людям эффективно противостоять дезинформации и формировать ответственное поведение в цифровой среде, что станет важным инструментом в борьбе с языком вражды.

В свою очередь, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самман Тапа отметил, что благодаря данной инициативе молодежь становится ключевым участником процессов укрепления доверия и устойчивости внутри общества.

География реализации проекта охватывает Чуйскую, Ошскую, Иссык-Кульскую и Жалал-Абадскую области. В рамках программы запланировано проведение обучающих мероприятий, создание диалоговых площадок и поддержка конкретных молодежных инициатив на уровне местных сообществ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458042
Теги:
молодежь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  