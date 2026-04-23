В Бишкеке стартовало первенство мира по гиревому спорту

21 апреля в столице Кыргызстана началось мировое первенство по гиревому спорту. Соревнования проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром - детям". Турнир собрал около 300 атлетов из 9 стран мира.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Департамента физической культуры и спорта, зарубежные делегации, а также ветераны спорта и болельщики.

Медали разыгрываются в двух возрастных группах: до 16 лет и до 18 лет. Программа соревнований включает несколько весовых дивизионов:

Юноши (до 16 лет): категории до 53, 58, 63, 68 и свыше 68 кг.

Девушки (до 16 лет): категории до 53, 58 и свыше 58 кг.

Юноши (до 18 лет): категории до 58, 63, 68, 73, 78 и свыше 78 кг.

Девушки (до 18 лет): категории до 58, 63 и свыше 63 кг.

Мировое первенство продлится до 23 апреля. По итогам соревновательных дней будут определены победители и призеры в личном зачете, а также лучшие сборные в общекомандном первенстве.