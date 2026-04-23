Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В Бишкеке стартовало первенство мира по гиревому спорту

291  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 апреля в столице Кыргызстана началось мировое первенство по гиревому спорту. Соревнования проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром - детям". Турнир собрал около 300 атлетов из 9 стран мира.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Департамента физической культуры и спорта, зарубежные делегации, а также ветераны спорта и болельщики.

Медали разыгрываются в двух возрастных группах: до 16 лет и до 18 лет. Программа соревнований включает несколько весовых дивизионов:

Юноши (до 16 лет): категории до 53, 58, 63, 68 и свыше 68 кг.

Девушки (до 16 лет): категории до 53, 58 и свыше 58 кг.

Юноши (до 18 лет): категории до 58, 63, 68, 73, 78 и свыше 78 кг.

Девушки (до 18 лет): категории до 58, 63 и свыше 63 кг.

Мировое первенство продлится до 23 апреля. По итогам соревновательных дней будут определены победители и призеры в личном зачете, а также лучшие сборные в общекомандном первенстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458045
Теги:
гиревой спорт, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  