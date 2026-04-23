"Челси" уволил Лиама Розеньора спустя 107 дней после назначения

- Самуэль Деди Ирие
Лондонский "Челси" официально сообщил о расторжении контракта с главным тренером Лиамом Розеньором. Решение было принято после затяжной серии неудач в Английской премьер-лиге: команда потерпела пять поражений подряд, не сумев забить при этом ни одного мяча.

40-летний специалист возглавил клуб в январе, подписав долгосрочное соглашение на 6,5 лет. Однако его работа на "Стэмфорд Бридж" завершилась менее чем через четыре месяца. В последних восьми встречах "синие" проиграли семь раз, что привело к резкому падению в турнирной таблице.

Несмотря на успешный старт - четыре победы подряд в чемпионате и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, - команда не удержала форму и опустилась на седьмое место, поставив под угрозу участие в еврокубках. Решающим фактором стало разгромное поражение от "Брайтона" со счетом 0:3, после которого руководство клуба приняло окончательное решение об отставке.

На данный момент "Челси" отстает на семь очков от "Ливерпуля", идущего в зоне еврокубков, при этом у мерсисайдцев есть матч в запасе.

До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Калум Макфарлейн. Его дебют в новой роли состоится в полуфинале Кубка Англии против "Лидс Юнайтед" на стадионе "Уэмбли". В клубе подчеркнули, что решение об увольнении было непростым, однако текущие результаты и уровень игры не соответствовали ожиданиям руководства.


Теги:
Великобритания, футбол
