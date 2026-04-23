Кыргызстан участвует в экосаммите в Астане

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики принимает участие в Региональном экологическом саммите-2026, который проходит в Астане (Республика Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Саммит является международной площадкой высокого уровня, направленной на объединение стран Центральной Азии для решения экологических задач, противодействия изменению климата и привлечения инвестиций в "зелёные" проекты.

23 апреля заместитель главы агентства Жалын Жээналиев выступил на инвестиционном форуме "Зелёный переход Центральной Азии".

В своём выступлении он затронул вопросы экологизации промышленности в Кыргызстане, отметив необходимость внедрения практических механизмов модернизации предприятий. В частности, подчеркнул важность использования наилучших доступных технологий как одного из ключевых направлений.

Также Жээналиев обозначил ряд приоритетных инициатив, направленных на снижение экологической нагрузки и повышение эффективности промышленного сектора.

В саммите участвуют около 1500 делегатов из стран Центральной Азии представители государственных органов, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообществ.


Казахстан, саммит, экология, Кыргызстан
Сейчас читают
