Италия отказалась ехать на ЧМ-2026 вместо Ирана

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что сборная Италии не должна заменять Иран на чемпионате мира 2026 года, подчеркнув, что отбор на турнир проходит исключительно на поле.

Ранее спецпосланник США Паоло Замполли предложил рассмотреть вариант с участием Италии вместо Ирана. Эта инициатива обсуждалась с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Однако в итальянском министерстве спорта идею назвали невозможной и неуместной, подчеркнув, что право на участие в турнире должно определяться исключительно результатами квалификации.

Ситуация вокруг участия Ирана в турнире остается неопределённой на фоне международной напряжённости, однако официальных решений о его исключении из ЧМ-2026 пока не принято.


