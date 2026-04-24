В КР усилили поддержку персональных ассистентов детей с инвалидностью

Минтруда КР усиливает поддержку персональных ассистентов детей с инвалидностью. Об этом сообщили на заседании депутатской группы "Ишеним".

По данным ведомства, в стране насчитывается около 15 тысяч персональных ассистентов. Большинство из них родители- детей с инвалидностью, преимущественно матери.

Размер ежемесячной выплаты составляет порядка 8 тысяч сомов.

Также упрощён порядок страхования: теперь ассистентам не нужно самостоятельно приобретать полис. Оформление осуществляется через взаимодействие территориальных подразделений министерства и органов налоговой службы.

Кроме того, внесены изменения в правила выплат при выезде за границу. Срок сохранения выплат увеличен с шести до девяти месяцев. После возвращения в Кыргызстан начисления возобновляются.


