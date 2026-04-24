В Боомском ущелье временно ограничат движение

С 27 по 30 апреля в Боомском ущелье на участке автодороги Бишкек- Нарын-Торугарт будут проводиться работы по спуску опасных камней.

По данным ГП "НК "Кыргыз темир жолу", ограничения затронут 116-й км трассы. Работы пройдут в светлое время суток с 10:00 до 16:00 при частичном перекрытии дороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

Во время очистки движение будет организовано по одной полосе. При скоплении более 30-40 автомобилей работы временно приостанавливаются для пропуска транспорта.

В компании просят водителей заранее планировать маршрут.

Мероприятия проводятся для обеспечения безопасности автомобильного и железнодорожного движения.


Теги:
Кыргыз темир жолу, перекрытие дорог, Боомское ущелье
Сейчас читают
