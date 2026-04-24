Судебно-экспертная служба и Палата судебных экспертов укрепляют связи

Судебно-экспертная служба (СЭС) при Министерстве юстиции КР и недавно созданная Палата судебных экспертов КР начинают тесное сотрудничество. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи председателя СЭС Токтосуна Кожонова с главой Палаты Кайратом Джансеитовым.

Палата судебных экспертов была образована в соответствии с новым Законом КР "О судебно-экспертной деятельности" от 8 августа 2025 года. Организация впервые объединила в республике всех негосударственных (частных) экспертов, работающих в этой сфере.

В ходе встречи руководители обсудили механизмы взаимодействия, направленные на повышение качества экспертиз. Ключевым пунктом повестки стало создание единой научно-методической и образовательной платформы. Это позволит выработать общие стандарты работы и повысить профессиональный уровень специалистов вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

Стороны также рассмотрели проект меморандума о сотрудничестве. Документ предусматривает установление долгосрочного партнерства, в рамках которого государственная служба будет оказывать методическую и организационную поддержку частному сектору судебной экспертизы.

Ожидается, что такая координация усилий укрепит доверие к институту экспертизы и обеспечит более эффективную защиту прав граждан в судебных процессах.