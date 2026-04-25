Аналитики призывают к разработке единой стратегии управления недрами КР

Влияние геополитических вызовов на инвестиционную политику и развитие стратегических отраслей экономики республики обсудили участники круглого стола: "Новые форматы сотрудничества в сфере добычи стратегических ресурсов в условиях глобальной нестабильности: вызовы и перспективы для Кыргызстана", организованного ЦЭИ "Ой Ордо". Директор ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков подчеркнул, что развернувшаяся на мировой арене борьба за стратегические ресурсы демонстрирует все меньше инвестиций и экономического развития, а все больше внешнеполитического давления и популизма.

- На площадке ЦЭИ "Ой Ордо" мы уже разбирали ситуацию в Венесуэле, когда президента этой страны Мадуро достаточно легко "отстранили" от власти Соединенные Штаты Америки. Причина была не в политическом режиме, а в сражении за нефть и политическое геопротивостояние Вашингтона и Пекина. Не случайно эксперты проводят параллели между политикой неоколониализма и добычей критического важного сырья в нынешних реалиях. Причем я бы не стал делать акцент на достаточно радикальной позиции Дональда Трампа, за последние четыре года США демонстрируют системный подход в попытке бросить вызов в этом направлении деятельности Китая и России в Центральной Азии. Еще в 2022 американская пропаганда стала использовать выводы своих аналитиков, что якобы наш регион надо срочно спасать от китайских компаний, претендующих и уже ведущих разработку редкоземельных металлов. И естественно, в роли того самого супермена-спасителя тогда выступала администрация Байдена, - напомнил эксперт.

Сейчас, по его словам, риторика не сильно поменялась, только вместо Байдена появился Трамп, при котором американская активность вышла на более высокий уровень. В частности, заработал формат бизнес-форума "В5+1", местом проведения которого стал Бишкек.

- Однако результаты его можно назвать опять же в большей степени политическими, чем экономическими, поскольку требования американской стороны касались подписания меморандумов и соглашений, необходимых не столько для бизнеса, сколько для удовлетворения политических амбиций Вашингтона. Такой пакет документов явно был нужен Госдепартаменту, чтобы помахать им перед Пекином. Но где в этом геополитическом процессе по измерению амбиций соблюдение национальных интересов нашей республики? Понятно, что в случае отказов от форсирования сотрудничества в сфере добычи КВСМ нам из окошек Белого дома могут погрозить вторичными санкциями или увеличить размеры визового сбора. При этом, когда самим США стали не выгодны их собственные санкции на поставки нефтепродуктов в отношении России из-за конфликта на Ближнем Востоке, они тут же были приостановлены. Возвращаясь к теме внешнеполитической борьбы за ресурсы с Китаем, важно отметить, что американской стороне важно занять ключевое положение в горнодобывающей отрасли КР, максимально вытеснив те же китайские компании. Штаты явно намереваются продавить подписание соответствующих соглашений уже в этом году, - отметил И. Шестаков.

Вместе с тем он напомнил, что уже в истории независимого Кыргызстана есть примеры сотрудничества с западными корпорациями, которые можно скорее назвать негативным опытом, чем некими драйверами экономического роста.

В контексте вопроса о новых форматах сотрудничества в сфере добычи стратегических ресурсов системный аналитик Мурат Мусабаев напомнил фразу Карла Маркса: "Капитализм будет всегда действовать против двух главных источников своего богатства - против природы и против людей".

- Что такое месторождение полезных ископаемых? Это убывающая стоимость. Когда мы извлекаем ресурсы, рано или поздно они иссякают. Поэтому важно концептуально продумывать, что сделать, чтобы они продолжали работать на государство даже после того, как разработка закончится. Ответ прост – мы должны их направлять на созидание капиталов, которые отвечают критериям самовозрастающей стоимости. Т.е. не проедать прибыль, а вкладывать средства, чтобы они продолжали работать. Направлять их нужно, в первую очередь, в фундаментальную науку, во-вторых, в развитие инженерной школы, которая в свою очередь будет создавать технологии и технологичные предприятия, потому что нам никто не собирается их продавать, а уж тем более давать просто так, - подчеркнул спикер.

Он обратил внимание, что многие арабские страны уже давно осознали, что ресурсы - это убывающие стоимости.

- Поэтому они вкладывались в инфраструктуру, дороги, пятизвездочные отели и т.д. Но рано или поздно эти объекты по щелчку пальца могут превратиться в пыль. Тогда они стали инвестировать свободные деньги. Но все их инвестиции заключались в том, что они на фондовом рынке покупали долговые обязательства американского правительства, т.е. практически долговые расписки. И они не могли из этой ловушки выбраться никуда. Поэтому решили что-то созидать. Поэтому стали смотреть в сторону БРИКС и не спешили возобновлять пятидесятилетний договор на продажу нефти за доллары. Т.е. они по-новому жить захотели и стали искать новые форматы сотрудничества в сфере добычи стратегических ресурсов. И что в итоге? Те, кто стоит за США и Израилем, так называемая глубинная власть, не дает им этого сделать. Вот она причина войны в Иране. Если надо будет, они их снова на верблюдов пересадят, чтобы не допустить развития технологий. Эмираты решили в соответствии со своей концепцией не ставить стратегические приоритеты на добычу нефти и газа, а сделали ставку на IT-технологии, решили стать финансовым центром. Ливан тоже когда-то был финансовым центром. И все мы знаем, что сейчас с Ливаном стало. Глобальным игрокам пока хватает Швейцарии, Гонконга и Сингапура, которыми они управляют. А когда перестанут управлять, просто сотрут их, как карандаш резинкой, как стерли Ливан, Ирак и другие страны, - пояснил аналитик.

В этой ситуации, по его словам, Кыргызстан может попробовать воспользоваться ситуацией и перетянуть на себя какие-то вещи. Потому что в ЦА пока спокойнее.

- Однако тут возникает очень важный вопрос, можем ли мы это сделать, если у нас нет даже концептуального документа, нет стратегии, а значит, нет и понимания, что продавать, куда и зачем вкладываться. Мы все гонимся за инвестициями, а в итоге обрастаем коррупционерами. Давайте попробуем думать, как англичане, которые зарабатывают во всем мире. Мы можем вложиться, например, в машиностроение в России, или в порты, или в железные дороги. Нас на Запад не пустят, в Китай нас не пустят. Но у нас есть Евразийский экономический союз, где мы можем созидать деньги. И это всем будет выгодно, и России, и нам. Вот это бизнес. Это правильно. Но пока у нас не хватает эффективности в экономике и в управлении. Сейчас мы можем все распродать, проесть деньги, но тогда мы ничего не оставим своим потомкам, - подытожил М. Мусабаев.

Мысль о низкой эффективности госуправления поддержала директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова. По ее словам, горнодобывающая промышленность в Кыргызстане слабо развивается и практически не отвечает интересам государства.

- И проблема здесь, прежде всего, в управлении – кадровый вопрос у нас сильно хромает. Законодательные вопросы тоже хромают, потому что управление находится в руках узкого круга лиц. Я думаю, что горнодобывающей отрасли в первую очередь нужна децентрализация по отраслевому принципу. В Казахстане сейчас создаются управленческие группы по тем или иным проектам. Я думаю, что в Кыргызстане тоже эту практику надо вводить законодательно. Мы объявили, что будем строить ТЭС на месторождении "Кара-Кече", Жетим-Тоо разрабатывать, а потом оказалось, что тендер провалился. А чья это вина, что тендеры проваливаются, что инвесторы уходят? Виноваты государственные структуры. Здесь же возникает вопрос прозрачности. Почему общественность не видит, что делается госорганами? Я считаю, что всё-таки это вопрос кадрово-управленческий. Надо децентрализацию проводить. Можно посмотреть на опыт Монголии – маленькая страна, а их горнодобывающая отрасль 20-30% рентабельности дает, и государство за счет этого живет. Это вопрос политической воли, а не экономики. У нас есть все условия для развития, а самого развития нет. Потому что по каким-то причинам инвесторы приходят, но практически сразу разворачиваются и уходят. Почему – это, скорее всего, опять же вопрос нашей политики и госуправления. Пора эту вакханалию, этот хаос заканчивать. Нужно потребовать от государства, от чиновников разработать качественную стратегию в области горнодобывающей промышленности. Нужно повысить прозрачность в этой отрасли, как в плане разработки месторождений, так и на этапе проведения тендеров. И только в этом случае наши недра будут приносить пользу нашему государству, а не отдельным лицам и их семьям, - подчеркнула спикер.

В свою очередь системный аналитик Бактыбек Саипбаев с иронией заметил, что политическое руководство, его политические решения и законотворчество в Кыргызстане напоминают басню Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь".

- По этой причине у нас и нет реального выхлопа. Нужно создать благоприятные условия для профессионалов, чтобы было выгодно заниматься горной добычей, чтобы добыча всех этих полезных ископаемых приносила пользу народу Кыргызстана. Но я вот пока этого не чувствую, поскольку сфера, как правило, отдается на откуп каким-то частным инвесторам. В итоге даже население, живущее рядом с этими месторождениями, не ощущает никакой пользы, не говоря уже об остальных гражданах республики, - поделился мнением эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что для развития горнодобывающей промышленности необходима устойчивая энергогенерация, без которой невозможно осуществлять масштабную добычу полезных ископаемых.

- Я часто слышу, мол, нам надо развивать "зелёную" энергетику. При этом в первую очередь многие начинают говорить про ветряные мельницы и солнечные батареи. Я всегда говорю, это, конечно, очень важно, но все потребности республики в электроэнергии это не закроет. При этом у меня всегда возникает вопрос к тем, кто за это агитирует: а разве гидроэнергетика не является одним из видов "зелёной" энергетики? Почему мы никак не можем решить вопрос с каскадом электростанций на Нарыне и с Сары-Джазом? Вот где у нас есть потенциал. Я не понимаю позицию наших правительственных кругов относительно атомной энергетики. Наши соседи Казахстан и Узбекистан уже сделали этот шаг, а мы до сих пор сидим и думаем. Ни да, ни нет не говорим. Это тоже очень важный вопрос, потому что когда у нас появится достаточное количество электроэнергии, тогда и в плане добычи полезных ископаемых дело двинется более быстрыми темпами. Я неоднократно слышал от профессионалов, что у нас есть большой спектр - те же лантаноиды, но все они требуют огромного количества вложений, инвестиций и, опять же, электрогенерации. Без этого очень сложно развивать добычу, - подчеркнул аналитик.

Комментируя один из ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение участников круглого стола – могут ли вопросы добычи критически важного сырья стать поводом для повторения венесуэльских сценариев в регионе, эксперт отметил, что после прихода к власти Дональда Трампа удивляться ничему не приходится.

- Если древнейшую цивилизацию он грозит стереть с лица земли, то если ему что-то не понравится в действиях среднеазиатских республик, он запросто может это сделать. Я допускаю и такие совершенно взбалмошные варианты. Но надеюсь, все-таки, это исключительно гипотетическая возможность. Хотя после Мадуро я понял, что все возможно. Сейчас работают совершенно иные механизмы взаимодействия на мировой арене, в том числе силовые методы принуждения к сотрудничеству. Мы должны понять, что наступает совершенно новый острый критический период истории. Обостряется борьба за ресурсы. А у нас есть часть ресурсов, к которым Запад проявляет явный интерес. Но сейчас западный блок не всегда выступает совместно, т.к. у каждого игрока свои интересы. США явно хотят у нас застолбиться самостоятельно. Периодически то же самое пытаются сделать Германия, Франция и Англия. Как они там между собой договорятся - неизвестно. Но у нас же есть великие соседи - Россия и Китай. Я не думаю, что они будут просто смотреть на то, что сюда придут те же Соединенные Штаты. Традиционно у нас были самые близкие отношения с Россией, а в последние годы очень хорошо развивался проект "Один пояс - один путь", приходит все больше китайского капитала. Я надеюсь, что они тоже будут оказывать свое влияние. Нас ждут исторически очень интересные, но с точки зрения событий - очень тяжелые времена. Китай и Россия поговаривают о создании новой независимой валюты, которую хотят привязать к золоту. Золото последнее время растет в цене. А у нас его достаточно много. И мы могли бы на этом "заскочить" и что-то выиграть, но сценарий привязки новой мировой валюты к золоту совершенно не устраивает американцев. Поэтому нас ждет обострение борьбы. Нам надо готовиться к самым неблагоприятным событиям. Но хотелось бы, чтобы Кыргызстан развивался, а не остался на обочине истории, - подытожил Саипбаев.