Мастеров КР наградили за успех на международной выставке

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики наградили деятелей искусства, внесших вклад в получение золотой награды на международной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке.

По данным ведомства, в числе награждённых - дизайнеры, мастера прикладного искусства, рукодельцы и графические дизайнеры, представившие культурное наследие Кыргызстана на международной арене.

Как отметил глава агентства Равшанбек Сабиров, их вклад играет важную роль в сохранении и продвижении национальной культуры, а также формировании культурного имиджа страны.

Он поблагодарил участников за профессионализм, преданность делу и вклад в достижение высокого результата на международной выставке.


Теги:
инвестиции, награда, Япония, Кыргызстан
