Без права на промах. Журналисты из Бишкека испытали себя на стрельбище

В Бишкеке прошёл Кубок спортивных журналистов по стрельбе из огнестрельного оружия с участием представителей СМИ, блогеров и медиасообщества. Турнир организован на базе Федерации стрелкового спорта Кыргызской Республики с целью популяризации этого вида спорта и повышения информированности населения.

Президент Федерации стрелкового спорта Кыргызской Республики Жибек Молдоева рассказала изданию VB.KG как развивается стрелковый спорт в стране, с какими ограничениями сталкивается федерация и почему важно вовлекать журналистов в такие мероприятия.

- В этом году у нас переизбрание, то есть это второй олимпийский цикл. Я менеджер и для меня важно всестороннее развитие стрелкового спорта. Так как мы развиваем олимпийскую дисциплину и работаем с оружием, для населения это кажется чем-то опасным и не каждому подходящим. Но на самом деле мы как раз пропагандируем безопасное обращение с оружием, - отметила она.

- У нас стрелковый комплекс открылся в 2019 году, но население о нём практически не знает. Это связано с ограничениями на рекламу. Оружие приравнено к табаку и алкоголю, поэтому продвигать этот вид спорта сложно, - пояснила Молдоева.

- Журналисты - это первые маркетологи. Именно через вас важная информация может дойти до широкой аудитории. Поэтому мы решили собрать медиасообщество на нашей базе, чтобы вы могли сами попробовать, пройти инструктаж, поучаствовать в соревнованиях и понять, что этот спорт доступен, - сказала она.

Она также рассказала о структуре и направлениях работы федерации.

- Наша федерация существует с 1992 года. Основное направление - это олимпийские дисциплины, но также у нас есть и неолимпийские виды спорта, - отметила Молдоева.

- В олимпийские дисциплины входит пневматика - стрельба на 10 метров, а также малокалиберное оружие на 25 и 50 метров. Кроме этого, у нас есть практическая стрельба - это стрельба из огнестрельного оружия в движении, и высокоточная стрельба, - пояснила она.

- Высокоточная стрельба - это дистанции от 300 метров и дальше, вплоть до полутора-двух километров. Она проводится уже на полигонах, а не на этой базе, - добавила Молдоева.

Она подчеркнула, что федерация работает в связке с государственными структурами.

- Мы взаимодействуем с государственным сектором с Госагентством спорта и департаментом города Бишкек. При этом мы остаёмся общественной организацией. Наша цель - развитие стрелкового спорта и подготовка спортсменов к Олимпийским играм, - сказала она.

Отдельно Молдоева остановилась на финансовой модели.

- Федерация функционирует за счёт самофинансирования. Основной источник коммерческая деятельность стрелковой базы. Эта политика была заложена с самого начала. Мы не хотим зависеть от одного спонсора или руководителя, потому что в таком случае спорт может просесть. Все средства направляются на спортсменов, - подчеркнула она.

Она также пояснила, какие условия созданы для подготовки спортсменов.

- На этой базе мы тренируем спортсменов, как по олимпийским, так и по неолимпийским дисциплинам. Для вас сегодня это может быть много информации, но вы сможете попробовать приближенную практическую стрельбу, - сказала Молдоева.

Кроме того, она рассказала о развитии материально-технической базы и стоимости оборудования.

- Сегодня оборудование очень дорогое, и мы постепенно развиваемся. В этом году планируется закупка оборудования для 25-метровой галереи по международным стандартам. Одна установка стоит около 4000 евро, - отметила она.

- Наш вид спорта считается элитным из-за стоимости. Винтовка для спортсмена сборной стоит около 3,5 тысячи евро, пистолет от 1800 евро и выше, - добавила Молдоева.

- Для винтовочников необходима специальная экипировка. Костюм стоит от 1800 евро и выше, он индивидуальный и используется на международных соревнованиях только после проверки, - пояснила она.

Отдельно она добавила, что федерация работает с молодёжью.

- Для подростков в возрасте от 12 до 18 лет занятия проводятся бесплатно, чтобы привлекать молодёжь и развивать будущих спортсменов, - отметила Молдоева.

Генеральный секретарь Федерации стрелкового спорта Дмитрий Гутник рассказал о формате соревнований.

- Сегодня у нас будут проводиться соревнования, которые раньше проходили с пистолетом Макарова. Сейчас они проходят с использованием пистолета Glock австрийского производства. У каждого участника будет пять пробных и пять зачётных выстрелов, - сообщил он.

- Вы будете стрелять из огнестрельного оружия, но в статичном положении, без движения, так как для практической стрельбы требуется подготовка, - добавил Гутник.

По итогам турнира победители были награждены кубками, а все участники получили памятные призы. Участники отметили, что мероприятие прошло в позитивной атмосфере, позволило получить новый опыт и заряд энергии, а также поблагодарили организаторов за проведение турнира.