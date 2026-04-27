Create4Design в Бишкеке: как ИИ меняет креативную индустрию

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке прошёл шестой фестиваль креативных индустрий Create4Design, объединивший дизайнеров, предпринимателей и представителей креативного сообщества. В этом году главной темой стало влияние искусственного интеллекта на профессию - от новых возможностей до границ, за которыми остаётся человек. Корреспондент издания VB.KG побывала на площадке и увидела, как меняется индустрия на фоне цифровых трансформаций.

С самого начала площадка наполнилась участниками, кто-то пришёл на лекции, кто-то на мастер-классы, другие за новыми знакомствами. На территории также работала ремесленная ярмарка, где рукодельницы представили свои авторские работы.

Директор Ассоциации креативных индустрий Назгул Кубакаева разъяснила концепцию фестиваля и его основную тему.

- Сегодня очень хороший день, праздник. Мы в шестой раз проводим Create4, это фестиваль креативных индустрий. В этом году мы взяли тему дизайн в эпоху искусственного интеллекта. И здесь, конечно, мы будем обсуждать, как искусственный интеллект влияет на креативную индустрию, на развитие человека и на наши решения. Но самый важный для нас вопрос в сегодняшнем фестивале - это роль человека, роль креатора во всём этом процессе, - отметила она.

По её словам, фестиваль остаётся открытой площадкой для широкой аудитории.

- Наш фестиваль ежегодно открыт для всех желающих, для всех гостей и горожан, жителей Бишкека. У нас в этом году есть официальные партнёры фестиваля, - пояснила Кубакаева.

Кубакаева также разъяснила, как выстроена программа мероприятия.

- Программа у нас сегодня насыщенная. Первая часть программы касается human design, то есть дизайна человека. Креативная экономика, как мы знаем, основана именно на человеке и личности. Очень важно, какими ценностями, знаниями и образованием наполнен человек. Поэтому первый блок проходит в партнёрстве с Ассоциацией детских образовательных организаций под темой edX creativity, - рассказала она.

Респондент уточнила состав спикеров.

- Там есть восемь спикеров по шести темам: начиная от Айнуры Аманалиевой, соучредительницы ОЛОЛО, Бабура Тульбаева основателя "Мол Булак", Асхата и Зухры Таабалдиевых – это творческая чета, а также Азима и Алиши Азимовых это отец и дочь, которые продвигают финансовую грамотность с детского возраста. И также Эльмира Каримова, которая привезла в Кыргызстан методику Монтессори, - сообщила Кубакаева.

Отдельно она остановилась на участии хедлайнера.

- После обеда у нас планируется выступление нашего хедлайнера Владислава Деревянных. Владислав прибыл из города Екатеринбург. Он является креативным бренд-дизайн-директором "Восход". С некоторых пор они переименовались как "Восход for Peace", обозначая свою позицию, что это агентство за мир. И Владислав будет говорить о дизайне после цифровизации, о том, что сейчас происходит, и раскроет некоторые вопросы визионерства в своём выступлении, - отметила она.

По её словам, фестиваль уже дал конкретные результаты для отрасли.

- На самом деле фестиваль проходит уже несколько лет, и за это время нам удалось сформировать сообщество. Одним из результатов стало создание Дирекции парка креативных индустрий, которая обеспечивает креаторов специальным налоговым режимом. Это помогает развивать индустрию и укреплять экосистему. За эти годы креаторы в Кыргызстане обрели чувство сплочённости и объединения, - заключила Кубакаева.

Президент Ассоциации дошкольных образовательных организаций Эльмира Каримова разъяснила значение образовательного блока и проблемы развития креативности.

- В нашу ассоциацию входит более 70 детских образовательных учреждений. Это сады, школы, центры. И Ассоциация, собственно, является таким профессиональным сообществом, которое лоббирует, продвигает и представляет интересы качественного образования, - сообщила она.

По её словам, участие в фестивале связано с вопросами формирования личности.

- Сегодняшний фестиваль креативных индустрий - это, знаете, почему мы здесь представляем целый блок. Мы его назвали edX, потому что проблема образования - это большой вопрос вообще в построении человека как будущего, - пояснила Каримова.

Она отметила, что будущее требует новых подходов в образовании.

- Мы сегодня не знаем, что будет через пять лет с детьми, но, естественно, думаем о том, что образование обязано помочь человеку расти. С этой целью заявить об этом мы пришли на этот фестиваль, - сказала она.

Каримова также указала на проблему утраты креативности.

- Креатив - это то, что есть у ребёнка в три года и почему-то отсутствует в десять. Почему? Где мы, взрослые, нарушаем эти пути, дороги, эти связи. Вот об этом мы сегодня будем говорить, - отметила она.

Маркетолог Парка креативных индустрий Канышай Усенова разъяснила участие парка и его роль в развитии отрасли. Парк креативных индустрий - это специальная экономическая зона, созданная для поддержки бизнеса в сфере дизайна, медиа и маркетинга.

- День 25 апреля долгожданный для всех креаторов и креативной индустрии. Сегодня проходит большой фестиваль Create4. В этом году он посвящён теме дизайна именно в эпоху AI, -сообщила она.

По её словам, парк выступает партнёром и поддерживает развитие индустрии.

- Парк креативных индустрий в этом году выступил финансовым спонсором. Парк - это первый в мире льготный налоговый режим для всех креаторов со всего мира. Резидентами могут стать не только кыргызстанцы, но и креаторы из любой точки мира, - пояснила Усенова.

Она отметила, что одной из целей является привлечение специалистов.

- Мы хотим, чтобы Кыргызстан стал магнитом для привлечения. И, конечно же, чтобы наши сильные специалисты оставались в стране и развивали индустрию здесь, - заключила она.

Руководитель отдела SMM "Намба Медиа" Алмаз кызы Айсултан также высказалась о значении фестиваля.

- Креативная индустрия растёт там, где есть площадки для самовыражения. Фестиваль Create4Design - это пространство, где идеи превращаются в диалог, а диалог в возможности. Мы в "Намба Медиа" уверены: за креативом всегда стоят люди и их истории, - отметила она.

Фестиваль завершился активным нетворкингом, обсуждениями и обменом идеями. Участники делились впечатлениями и благодарили организаторов. Create4Design вновь показал, что, несмотря на развитие технологий, в центре креативной индустрии остаётся человек.


